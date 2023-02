La historia del Dibu Martínez y el gran secreto que lo llevó a la Premier League con solo 16 años

Emiliano Martínez. El Dibu. Si los hinchas argentinos ya lo querían tras su increíble actuación en la Copa América 2021, donde la Selección rompió la sequía de 28 años y se coronó en tierras brasileñas, la relación pasó a otro nivel cuando brilló y fue pieza clave para la obtención del Mundial de Qatar 2022. Su figura fue prácticamente santificada y elevada a los primeros puestos de los futbolistas más importantes en la historia de la Albiceleste. Un ídolo de época, y para siempre.

Su historia, en línea generales, podría resumirse de esta forma: nació en Mar del Plata y en Independiente fue que llamó la atención de un club europeo muy particular como es el Arsenal. Se fue solo a Inglaterra con 16 años, vivió momentos difíciles, de dudas y crisis internas; pasó por varios equipos sin pena ni gloria. Se propuso ser el mejor en su puesto y nunca bajó los brazos. En 2020 le diron el arco de los Gunners, brilló, lo compró el Aston Villa en una cifra récord y llegó a la Selección nacional.

Un CV especial para un arquero especial.

¿Cómo un club como el Arsenal se interesó en él? ¿Qué le vieron? ¿Pero cómo resistió en Inglaterra siendo tan joven? En el fútbol, los entrenadores tienen el ojo y ven el potencial de los jugadores. Pueden palpar y vaticinar en parte cómo será esa carrera: ¿Llegará a Primera? ¿Será un destacado en su país o pasará sin pena ni gloria? ¿Pueden ser grandes campeones? Esta breve historia relata cómo un plantel de la Premier League se obsesionó con él.

Dibu Martínez al Arsenal: la prueba de diez días y un constante trabajo en la perseverancia

Lo que suele ocurrir los Sudamericanos o los Mundiales juveniles es que las tribunas no solo están ocupadas por hinchas o dirigentes del fútbol. También hay representantes y ojeadores de los clubes más importantes del mundo. Un grupo de emisarios del Arsenal presenció y captó rápidamente al jugador de Independiente. El chico de 16 años tenía potencia para ser el arquero del futuro.

“Yo era muy fanático de Independiente, quería llegar a ser el arquero titular pero un día me llamaron Julio Comparada (presidente) y mi representante Gustavo Goñi. Pensé que me iban a aumentar el sueldo por cómo atajé en el Sudamericano. Pero no, me dijeron que me querían vender al Arsenal. Fue una cosa de locos”, explicó Dibu en diálogo con TyC Sports.

La historia es así y el traspaso se cocinó a fuego fuerte mientras el joven disputaba ese torneo con la Albiceleste.

Pablo Budna fue ojeador del Arsenal y el encargado de realizar el primer contacto entre el club inglés y el de Avellaneda. Le contó a TN: “Lo teníamos marcado de antes y en el Sudamericano lo vio uno de mis jefes allá de Londres. Me llamó por teléfono y me dijeron que sí o sí querían hacerle una prueba”.

EMILIANO MARTÍNEZ. Ahora es la figura de Aston Villa (Foto: REUTERS/Dylan Martinez).

Allí se da esa cumbre entre Martínez, Goñi y Comparada. No le aumentaron el sueldo sino que le explicaron que los Gunners estaban muy interesados en contratarlo y que tenía que viajar en 48 horas a Inglaterra para ser evaluado en persona. “Viajó Santoro, su representante, un ayudante suyo y yo. Ni bien llegamos empezó a entrenar con el primer equipo y con el preparador de arqueros. La decisión de comprarlo estaba tomada, pero siempre evaluaban antes de poner la plata”, dijo.

El pase se firmó en 1,5 millón de euros según la plataforma Transfermarkt.

Hubo un atributo de Martínez que sorprendió a Budna: la personalidad y su fortaleza mental. Probablemente esas facultades hayan sido fundamentales para que hoy sea visto como uno de los mejores arqueros del mundo. “Tengo claro que lo mejor que tiene es su cabeza. Estuvo años entrenando para este momento. A nivel psicológico es muy fuerte. Vive cada entrenamiento como una final”, relató.

La explicación del ojeador tiene sentido: Dibu fue cedido a seis clubes distintos. No es que el Arsenal quería deshacerse de él, sino que buscaban que su personalidad sea aún más fuerte y que sumara minutos para el futuro. En el Arsenal, explicó Budna, siempre confiaron en él para que eventualmente se hiciera de la titularidad en el primer equipo.

“La perseverancia que tiene… ¿sabés qué pasa? Él es pura lógica. Su caso es lógico. Y en Argentina no entienden nada de lógica. No comprenden los procesos, el tiempo que conlleva formar un jugador. Arsenal nunca lo soltó. Arsene Wenger, DT del equipo, le decía ‘vas y volvés’ antes de darlo a préstamo. Solo querían que adquiriera más juego en el exterior”, agregó el hoy ojeador de Manchester United en Sudamérica.

El talento sudamericano que impactó a Arsenel Wenger y la mentalidad ganadora

Lo que Wenger vio fue un talento especial. “Les gustó mucho el estilo que tenía para pegarle a la pelota, muy de Sudamérica, pero que hacía tiempo no se veía. Un arquero requiere cierta presencia física importante, estar arriba de los 1,90 metros. Lo observamos y notamos es que Emiliano tenía una potencia de piernas increíble. Después, su mentalidad ganadora la vimos cuando le hicimos esa prueba de diez días en Londres”, cerró Budna.

Oxford (2012), Sheffield Wednesday (2013/2014), Rotherham United (2015), Wolverhampton (2015/2016), Getafe (2017/2018) y Reading (2019) fueron las seis experiencias de Martínez fuera del Arsenal. En esas cesiones disputó un total de 64 encuentros, mientras que en sus primeras siete temporadas en el Arsenal apenas había jugado 14 partidos.

