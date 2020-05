(COMBO) This combination of pictures created on March 18, 2020 shows deserted Paris landmarks after a strict lockdown came into effect to stop the spreading of the COVID-19 in the country (from topL) a man waiting on a bench of the Pont Des Arts on March 17, 2020, the empty square of the Louvre Pyramid on March on 17, 2020, a photograph of the Arc de Triomphe taken on March 17, 2020, the empty square in front of the Palais Garnier Opera House on March on 17, 2020, policemen standing on the Trocadero square near the Eiffel Tower on March on 17, 2020, people walking past the Sacre Coeur (Sacred Heart) Basilica on March on 17, 2020, a photo of the Carrousel Arc de Triomphe in the closed Tuileries Gardens on March on 17, 2020, a photo of the empty Place de la Concorde on March on 17, 2020, a woman meditating on the Pont Des Arts on March 17, 2020. - A strict lockdown requiring most people in France to remain at home came into effect at midday on March 17, 2020, prohibiting all but essential outings in a bid to curb the coronavirus spread. The government has said tens of thousands of police will be patrolling streets and issuing fines of 38 to 135 euros (42-150 USD) for people without a written declaration justifying their reasons for being out. (Photos by AFP)

La gran mayoría de los países imponen cuarentena de 14 días Redacción Internacional, 14 may (EFE).- La gran mayoría de los países han impuesto cuarentenas de 14 días a los extranjeros o nacionales que llegan a sus territorios con el fin de frenar el coronavirus, e incluso algunas naciones han cerrado completamente sus fronteras. Por continentes, estas son las medidas adoptadas: EUROPA ITALIA: Impone cuarentena obligatoria y exige una “declaración que acredite los motivos del viaje al momento de la llegada” (deben ser situaciones de necesidad, razones de salud y últimamente también visita a familiares), con un “período obligatorio de vigilancia de la salud y el aislamiento de 14 días”. REINO UNIDO: Próxima imposición de una cuarentena obligatoria de 14 días para quienes llegan por vía aérea al Reino Unido. Quedarían exentos los viajeros procedentes de las Islas del Canal, Irlanda, la Isla de Man y Francia, así como trabajadores considerados esenciales y conductores de camiones que transportan mercancías. Cualquier medida fronteriza se negociará bilateralmente. ESPAÑA: Desde el 15 de mayo y vigente durante el estado de alarma, cuarentena de catorce días a todos los que vengan del extranjero, en casa o en otros alojamientos, de donde solo podrán salir con mascarilla para comprar comida, medicamentos o productos de primera necesidad o acudir a centros sanitarios. Las fronteras aéreas y marítimas están parcialmente abiertas, con excepciones, del 15 al 24 de mayo. FRANCIA: Francia no impone cuarentena, pero sí lo hará durante 14 días a quienes entren de España, en reciprocidad por la medida adoptada por el Gobierno español con todos los viajeros que llegan del extranjero. ALEMANIA: Decisión sobre cuarentena obligatoria por parte de cada uno de los dieciséis estados federados, aunque las normas son prácticamente idénticas y fruto del consenso con el Gobierno central. En la ciudad estado de Berlin, quien llegue desde el extranjero debe ir inmediatamente a su casa o a un alojamiento adecuado y guardar catorce días cuarentena, sin posibilidad de contacto con los no convivientes, a excepción de profesionales sanitarios. POLONIA: Cuarentena domiciliaria obligatoria de 14 días comunicando una dirección tanto para polacos como para extranjeros que entren al país, excepto quienes viven en zonas cercanas a la frontera y la cruzan a diario para trabajar o estudiar, en uno u otro sentido, así como camioneros, personal de compañías aéreas, marineros, pescadores, diplomáticos y soldados polacos o de países de la OTAN. IRLANDA: Autoaislamiento obligatorio durante catorce días de viajeros, también nacionales. No afecta a las entradas por la provincia británica de Irlanda del Norte ni a “trabajadores esenciales de la cadena de suministro”, como pilotos, camioneros o tripulaciones de barcos, ni a personas en escala hacia otro país. BÉLGICA: Autoconfinamiento en casa de 14 días para quien regrese del extranjero (y a quien vaya a recogerlo a su llegada), sin poder acudir en persona al trabajo durante dos semana y haciéndolo si es posible de forma telemática. Están prohibidos todos los viajes internacionales “no esenciales”. RUSIA: Fronteras cerradas a extranjeros y solo organiza vuelos de repatriación de sus nacionales. Varias regiones han impuesto cuarentenas obligatorias para los visitantes de otras zonas rusas con peor situación, sobre todo los llegados de Moscú. PORTUGAL: Sin decisión sobre cuarentena obligatoria de 14 días a las personas que llegan desde el extranjero, incluidos emigrantes residentes en el exterior. Las regiones insulares de Azores y Madeira sí imponen una cuarentena obligatoria de 14 días en unidades hoteleras. NÓRDICOS: Todos los países nórdicos, salvo Suecia, establecen cuarentenas de distinta duración para los viajeros llegados del exterior, tanto nacionales como extranjeros, que solo pueden entrar en esos países si tienen permiso de residencia o algún motivo justificado. HOLANDA: Recomendación urgente de una cuarentena de dos semanas en casa y de evitar el contacto con otros en el hogar a quienes regresen de zonas de riesgo. Se exige a estos pasajeros un formulario de salud que han de completar antes de tomar el vuelo y ,si responden afirmativamente a alguna preguntas, no podrá viajar a Países Bajos. GRECIA: Recomendación de cuarentena voluntaria a extranjeros y griegos que vengan del exterior. Los extracomunitarios tienen prohibida la entrada a Grecia, salvo si están casados con un ciudadano europeo o en casos de emergencias laborales o familiares. Las fronteras terrestres, marítimas y el tráfico aéreo comercial con España, Italia, Turquía, Reino Unido, Holanda y, salvo excepciones, con Alemania, siguen cerradas oficialmente hasta este viernes. REPÚBLICA CHECA: Confinamiento de cualquier extranjero o checo que hasta el 17 de mayo, cuando finaliza el estado de emergencia, regrese, visite o venga a trabajar en la República Checa por un periodo de más de dos semanas, excepto si presenta un certificado con diagnóstico negativo de la COVID-19. Interrumpida la emisión de visado de entrada para los ciudadanos de países que lo necesitan. RUMANÍA: Autoaislamiento de 14 días a todos los viajeros que lleguen al país, donde las fronteras siguen cerradas salvo excepciones. Quienes hayan estado en países considerados de alto riesgo deben pasar la cuarentena bajo supervisión del Estado en un centro habilitado para ello. AUSTRIA: Aislamiento de dos semanas, a excepción quienes salgan y vuelvan a entrar a Austria por razones de trabajo y en caso de visitar a familiares o acudir a un médico. Con Italia, las fronteras están cerradas por completo. Este viernes se abre la frontera con Alemania, donde solo se realizarán controles aleatorios, y también con Suiza. HUNGRÍA: Entrada sin restricciones para los húngaros y los ciudadanos checos, polacos, surcoreanos, alemanes, austríacos y eslovacos que alegan razones de trabajo y negocios. Los jornaleros deberán pasar antes dos semanas en cuarentena y la empresa empleadora darles alojamiento, comida y transporte. BULGARIA: Cuarentena obligatoria de catorce días. Cierre de fronteras a ciudadanos extranjeros, con excepción de jornaleros, diplomáticos, personal médico y científico, conductores de camiones y tripulación de aviones y barcos. CROACIA: Entradas sin restricciones si se hace por razones económicas o comerciales concretas, lo que incluye a los turistas. Los demás han de cumplir una cuarentena de entre siete y catorce días. ESLOVENIA: Cuarentena obligatoria de siete días en el lugar de residencia con los exámenes médicos necesario a quienes entren en Eslovenia. Los camioneros tienen un régimen especial. TURQUÍA: Fronteras cerradas. No se han definido las medidas que se aplicarán a los visitantes que lleguen desde el extranjero. Los miles de ciudadanos turcos que han vuelto del exterior tuvieron que hacer cuarentenas obligatorias durante 14 días en residencias universitarias. SUIZA: Fronteras cerradas a la mayoría de extranjeros, salvo los procedentes del vecino Liechtenstein, así como en determinados casos de urgencia. Las fronteras con Francia, Alemania y Austria (por las que siguen pudiendo pasar aquellas personas con permiso de trabajo en territorio suizo) serán reabiertas el 15 de junio. AMÉRICA ======= EEUU: Prohibida la entrada a los extranjeros que hayan visitado en los últimos 14 días China, Irán, Reino Unido, Irlanda y los países del espacio europeo de libre movimiento Schengen (Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlanda, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano). Los estadounidenses y los residentes legales permanentes y sus familias que hayan estado en esos lugares en los últimos 14 días pueden entrar por determinados aeropuertos y deben quedarse en caso y vigilar su salud. MÉXICO: Sin severas restricciones de entrada al país, aunque con menos vuelos de aerolíneas hacia y desde México. En el aeropuerto de Ciudad de México se toma la temperatura a los viajeros y se les obliga a rellenar un formulario sobre su estado de salud. En determinados casos, se pueden imponer medidas de cuarenta. Quienes viajan por trabajar deben llevar un certificado de su empresa. BRASIL: Prohibida la entrada de extranjeros de cualquier nacionalidad a través de vuelos internacionales. Cerradas todas las fronteras terrestres con países vecinos de Sudamérica. La restricción de entrada no se aplica a inmigrantes con residencia definitiva, profesionales a servicio de organismos internacionales, funcionarios extranjeros debidamente acreditados ante al Gobierno brasileño y cónyuges, compañeros, padres o hijos de ciudadanos brasileños. CHILE: Cierre de fronteras aéreas, marítimas y terrestres, por lo que solo los chilenos y los extranjeros residentes pueden ingresar en Chile y tienen que someterse a una cuarentena obligatoria de 14 días en sus domicilios o en hoteles. El Gobierno no se hace cargo de ningún gasto. PUERTO RICO: Llegadas únicamente al Aeropuerto de San Juan, donde los viajeros son sometidos a un breve reconocimiento médico y la toma de temperatura. En caso de fiebre, son obligadas a permanecer en cuarentena. ARGENTINA: Cierre total de fronteras y prohibidos los vuelos comerciales domésticos o internacionales desde Argentina hasta el 1 de septiembre. Solo se permiten vuelos especiales para la repatriación de ciudadanos, que deben cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días, con facilidades gubernamentales si proceden de Estados Unidos o Europa, zonas consideradas de mayor riesgo, mientras que si llegan de otros países podrán cumplirla en sus casas. PARAGUAY: Prohibida la llegada de extranjeros, solo pueden hacerlo paraguayos desde otros países, que deben de pasar trece días de cuarentena en albergues habilitados por el Gobierno o en hoteles habilitados para ese fin y que se costean las propias personas. PERÚ: Prohibida la entrada de extranjeros y no residentes y cerradas todas las fronteras. Los peruanos que vuelven son confinados durante 14 días en hoteles o en el complejo de la Villa Panamericana, donde se alojaron los atletas en los Juegos de Lima 2019. ASIA ======= CHINA: Prohibida la entrada de extranjeros, aunque sí de ciudadanos chinos a quienes se les obliga a una cuarentena de 14 días en un hotel designado por las autoridades y a gastos pagados por los interesados. También los residente en Hong Kong tienen que cumplir una cuarentena de dos semanas. JAPÓN: Prohibida la entrada a quienes en los catorce días antes de su llegada a Japón hayan estado en una lista negra de 102 naciones, aunque sean residentes. Ello afecta actualmente a todos los países de Europa, diez naciones asiáticas, Australia y Nueva Zelanda, en América a dieciocho (incluidas Estados Unidos, Canadá, México, Chile y Brasil), a casi todas de Oriente Medio y varios países africanos. COREA DEL SUR: Sin cierre de fronteras más que para los procedentes de la provincia china de Hubei (aparente origen del coronavirus). Es obligatorio testar el estado de salud al entrar y guardar 14 días de cuarentena obligatoria. COREA DEL NORTE: Cierre total de las fronteras, el país cerró a cal y canto sus fronteras el pasado 22 de enero tras anunciar las autoridades chinas el cierre de la ciudad de Wuhan. ÁFRICA ====== KENIA: Cierre del espacio aéreo. Los repatriados tienen que guardar 14 días de cuarentena en hoteles o en las instalaciones que el Gobierno ha asignado para ello. SUDÁFRICA: Cierre de espacio aéreo y fronteras. Solo permite la entrada de sus ciudadanos mediante repatriaciones organizadas. Una vez dentro, son trasladados a las instalaciones de cuarentena habilitadas. EFE Compartir