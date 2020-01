¡¡La gente está muy loca!! Allanaron la casa del oftalmólogo correntino acusado de acribillar a su perro

Se trata de una vivienda ubicada por calle Las Heras, en el barrio Arazaty. La policía inició un procedimiento para poder obtener el arma con la que habrían asesinado al can. El abogado del reconocido médico acusado de matar al animal dialogó con la prensa y aseguró que todo fue “en defensa propia”.

Desde el barrio Arazaty, la cronista de radio Sudamericana informó los detalles del allanamiento que se realizó en el domicilio del oftalmólogo que mató a su perro de varios disparos de arma de fuego. El abogado que lleva la defensa del caso, Dr. Jorge Barboza señaló, “la policía llegó al domicilio con la orden de allanamiento emanada del Juzgado en feria, buscando un arma de fuego en particular, una Magnum, calibre 357, que según el perito policial habría sido el arma con la cual se ultimó al animal. Mi defendido no tiene esa arma, ha exhibido al personal policial las armas que si tiene a su nombre, como los rifles propio de una persona que practica el deporte de la caza”.

“En principio, tiene dos pistolas, una 9 milímetros y una calibre 40, y a su vez una escopeta que utiliza para la caza”, detalló. “Él ha manifestado y va a reconocer que el es el autor de los diparos, eso no va a cambiar la situación, lo que intentamos probar es que el se defendió del ataque del animal. Tenemos las cámaras de seguridad, mañana vamos a aportar las filmaciones a la justicia, porque está citado a declarar. El perito policial sostuvo tras la pericia, que el arma buscada es con la que se efectuaron los disparos que le dieron muerte al animal. “No tenemos problemas de que se lleven las armas que tiene mi defendido para hacer un cotejo, está a disposición”.

Mañana declarará en sede policial. En la jornada de este viernes, fue trasladado al Instituto Médico Forense donde se le realizará la pericia psicológica pedida por la Fiscalía.

Amén de esto, Barboza dijo que “el hecho sucedió no es causal para que le quiten la portación ni tenencia de las armas. Está en regla y es legítimo usuario. Tiene el permiso y la portación del arma, no se ha excedido bajo ningún punto de vista por lo tanto no corre riego de que le quiten su carnet”, aseguró.