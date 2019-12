La furia de Alejandro Fantino al despedirse de su programa anoche

Se termina el 2019 y varios ciclos televisivos están llegando a su fin. En este caso, uno de los que estuvo al frente de su última conducción del programa que tantos éxitos le dio fue nada más y nada menos que Alejandro Fantino. Recordemos que el presentador del canal América Tv no volverá a liderar la apuesta, ya que la señal iniciará el 2020 con inesperados cambios en su grilla.

Uno de los más evidentes es el cambio de presentador de “Animales Suelto”, el lugar de Fantino será ocupado por Luis Novaresio, algo que no le agradó completamente al emblemático animador. Recordemos que el grupo liderado por Daniel Vila no solo le pidió que dejará la propuesta del prime time nocturno, lo hizo dejar radio La Red para proponerle “Intratables”.

Sin embargo, El Intransigente pudo saber que los planes serían otros y Alejandro estaría al frente de un show nocturno, una propuesta por la que solo recibirá el 15% de aumento en su suelto. ¿Aceptará? Por ahora, el comunicador no se muestra muy feliz con su presente laboral y anoche, en su último programa al aire lo hizo saber mediante su notable cara de fastidio.

Con angustia y dolor, el ex de Miriam Lanzoni de despidió de su público. “Es un programa muy especial. Hoy es mi último programa al frente de Animales Sueltos en vivo, porque a partir del lunes van a ir una serie de programas grabados. No debe haber orgullo más grande para un conductor de televisión que poder dejar vivo un programa. No hay nada que se pueda comparar”, dijo entre lágrimas.

“Luego, fue por más y le tiró un palito a Ibope, organismo que está en guerra con América Tv. “Ni 40 puntos de rating, que nunca hice así que no sé cómo será, pero acá hemos hecho un rating realmente muy altos y hemos ganado Martín Fierro. Nos ha ido muy bien”, admitió y continuó: “Esta sensación de sentir que te vas a hacer otro programa dentro del grupo, dentro del canal y que queda vivo lo que hiciste, no se puede comparar”.

Para cerrar, se mostró reflexivo: “Recién pensaba ‘última noche de 11 años’, o sea que tenía 36. Pasé por un matrimonio, por alegrías, tristezas, mis viejos envejecieron, mi hijo creció, se me murieron los perros, me nacieron otros, disfruté, me reí, lloré. Todo acá, en este canal, en este lugar y en este programa. No es moco de pavo hacer un programa de 11 años. Es mi última noche de laburo y yo sublimé mi vida acá. Todo lo que me hacía infeliz o mis problemas, tuve este psicólogo que es Animales Sueltos”.