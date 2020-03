La foto familiar del clan Maradona en el cumple de Benjamín

View this post on Instagram

Hace 11 años que nos une el mismo amor incondicional por un pequeño gigante, dulce como pocos, genuino, justo, bondadoso, fiel a sí mismo, con una personalidad que lo hace un ser único e inigualable. Quien me convirtió a mi en MAMÁ, a mi hermana en TITI, a mi vieja en TATA y a mi papá en BABU. Todos tan diferentemente iguales… LES AMO, GRACIAS por SER! ♥️ #los11deben +📷: @hobbystudiocreativo