La familia que falleció en la ruta 14 se dirigía a Corrientes: piden colaboración para el traslado de los cuerpos

Un trágico accidente en Gualeguaychú, Entre Ríos, terminó con la vida de los cinco integrantes de una familia, mientras se dirigían a la provincia de Corrientes. Los familiares está juntando fondos para poder pagar el traslado de los cuerpos.

Una familia completa falleció en un trágico accidente de auto mientras viajaban a la provincia de Corrientes desde Rafael Castillo. Los cinco integrantes, 3 niños y dos adultos murieron en el acto luego de impactar contra un camión cerca del kilómetro 42 de la ruta nacional 14.

Denis Ramírez de 29 años y Sabrina Roldán, de 28 años, eran los nombres de los adultos que iban en el auto, Laion, de 9 años y Catalina, de 2 años, eran los hijos de la pareja y en el auto también se encontraba Estrella Palacios, la hermana de Sabrina que tenía tan solo 15 años.

El auto perdió el control y se estrelló contra un camión que se encontraba detenido en la banquina de la ruta 14. Los testigos del incidente, que eran familiares de las víctimas que iban en el auto de atrás, contaron cómo vieron la situación. «vimos cómo empezó a encarar para el lado del camión y le pegó en la parte de atrás» , fue la declaración de uno de los miembros del grupo.

José Leonardo Mora, el tío de Denis contó que era la primera vez que el joven salía a la ruta pero que hace varios años que manejaba. «He visto miles de accidentes, pero uno nunca piensa que le va a pasar a uno» , dijo José. En estos momentos la familia está pidiendo ayuda para poder trasladar los cuerpos de sus seres queridos desde el lugar del accidente hasta La Matanza.

Necesitan $240.000 mil pesos para poder trasladarlos y poder verlos en familia. «No me gusta pedir, pero son muchas personas para trasladar. Nos quieren dar un velatorio lejos de donde están los familiares. Estamos solo los familiares de la esposa», contó José, también contó la respuesta que obtuvo desde la empresa donde trabajaba su sobrino: «Me dijeron no te podemos dar un regalo. Es un golpe muy bajo que te digan eso» , confesó Mora.

«Fue difícil llegar. Teníamos bandera blanca y no nos dejaban pasar. Tampoco nos dejaban pasar los peajes. Les decía estoy yendo a buscar a mi sobrino muerto y no me dejaban pasar» , explicó el hombre acerca de su viaje a Gualeguaychú.

