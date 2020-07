La familia Bulgheroni encabeza la lista de las 50 mayores fortunas locales, según Forbes

El empresario petrolero, del grupo Pan American Energy, escaló a la primera posición del ranking sobre las familias más ricas del país, por encima del CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, y de Paolo Roca del Grupo Techint.

El empresario petrolero Alejandro Bulgheroni, del grupo Pan American Energy, escaló a la primera posición del ranking Forbes Argentina sobre las familias más ricas del país, por encima del CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, y de Paolo Roca del Grupo Techint.

La edición local de la publicación de negocios presentó la performance de las 50 mayores fortunas del país en la tercera edición del Ranking Forbes.

El informe reveló “una estrepitosa caída de los activos” de las 50 personalidades y sus familias respecto al período previo, con un monto total US$ 46.440 millones al 31 de mayo pasado.

Al explicar esta caída, la revista estimó que tras el resultado de las elecciones primarias de agosto de 2019, el mercado bursátil local cayó un 48%, medido en dólares, y conformó el segundo mayor derrumbe de la historia mundial lo que arrastró las estimaciones de las fortunas de los empresarios nacionales.

Así, Bulgheroni en su rol de chairman de Pan American Energy Group, la petrolera privada más grande del país, tiene una fortuna valuada en US$ 5.400 millones, unos US$ 800 millones menos que en la edición 2019 del mismo ranking.

El mayor crecimiento patrimonial lo experimentó Galperin con un salto del 68% en el año, hasta alcanzar los US$ 4.200 millones, con lo que alcanzó el segundo puesto a nivel local entre los más ricos.

Más allá de esta ubicación en la medición Argentina, el líder de Mercado Libre fue el número 1 según el ranking de Forbes Estados Unidos.

La diferencia en la valoración, se explicó, consistió en que la versión local toma en cuenta las fortunas familiares y no las individuales, que es el eje de referencia en Estados Unidos.

En el tercer lugar se ubicó la familia Rocca con una fortuna de US$ 3.400 millones, un monto que representó US$ 4.600 millones menos que hace un año de acuerdo con la valoración del grupo que integran empresas como Ternium y Tenaris en siderurgia; Tecpetrol y Tenova en energía y Tenova; o Techint en ingeniería y construcción, entre otras.

Los tres primeros del podio de este ranking 2020 a nivel local suman US$ 13.000 millones, con lo que explican el 27,7% del monto que reúnen los 50 miembros de la lista.

A esto se suman la familia de Gregorio Perez Companc en el cuarto lugar, con una fortuna US$ 2.700 millones (US$ 300 millones menos que en 2019).

Estas cuatro fortunas sumadas superan a la mujer más rica de Chile, Iris Fontbona, dueña de US$ 14.700 millones.

La publicación estimó que las 50 mayores fortunas de la Argentina, todas ellas por encima de los US$ 300 millones, a través de las participaciones que tienen en sus múltiples empresas originan alrededor del 14% del PBI con fuerte presencia en los rubros de la energía, las telecomunicaciones, el negocio farmacéutico, el retail y la intermediación financiera.

En el quinto puesto quedó Alberto Roemmers, el empresario del gigante farmacéutico, con US$ 2.400 millones unos US$ 400 millones menos que el año anterior, y detrás Hugo Sigman y Silvia Gold, el matrimonio que controla el Grupo Insud con US$ US$ 2.000 millones, US$ 400 menos que en 2019.

Del sexto al décimo lugar se ubicaron Jorge Pérez (US$ 1.900 millones), la familia de los hermanos Werthein (US$ 1.900 millones), Edith Rodríguez (US$ 1.700 millones), Eduardo Eurnekian (US$ 1.100 millones), Luis Pagani (US$ 920 millones) y Francisco De Nárvaez (US$ 920 millones).

En esa lista, el astro del Club Barcelona Lionel Messi, es otro de los que junto a Galperín mostró un crecimiento este año y alcanzó los US$ 500 millones; y mismo monto acusó Máximo Cavazzani, al frente de Etermax y uno de los más jóvenes de la nómina local.

En el puesto 20 se ubicaron el expresidente Mauricio Macri y su familia con US$ 540 millones, la misma fortuna que el año anterior.

Entre los que dejaron este año de pertenecer a la lista de las 50 fortunas se ubicaron Marcelo Mindlin y las familias Vicentin y Ayerza, producto del desplome que experimentaron los valores de las empresas en las cuales tienen participación, tanto después del resultado de las PASO como producto de los efectos de la pandemia de coronavirus.

