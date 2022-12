La ex Miss Croacia festejó el triunfo ante Japón comiendo sushi

Mientras su selección se jugaba el pase a octavos, ella acudió al Estadio Ahmad bin Ali para seguir el partido. Como todos los aficionados y aficionadas, bajó por las escaleras del coliseo qatarí para buscar su localidad.

Sin embargo, a su paso iba desatando las miradas de muchos hombres locales que incluso no dudaron en sacar sus teléfonos móviles para fotografiarla. No obstante, no era por una impresión visual a la que no están muy acostumbrados, sino que lo hacían con la intención de denunciarla ante las autoridades estatales.

Se podría decir que Qatar ahora mismo se encuentra divida en dos mitades, la que apoya la libertad de esta modelo e influencer croata, y la que preferiría verla presa por considerar su comportamiento como obsceno, provocativo e indecente para una mujer.

Las autoridades qataríes, que no se han pronunciado todavía en el caso particular de Ivana, sí han recordado que todas las personas que han viajado hasta el país árabe para seguir la Copa del Mundo estaban advertidas de que debían respetar un código de decoro para garantizar una buena convivencia.

