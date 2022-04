La esposa del desaparecido Pablo Acosta teme que le haya pasado algo

La mujer considera que “no es normal que haya desaparecido el día del cumpleaños de su hijo, que es lo que más quiere”.

A cinco días de la desaparición de Pablo Martín Acosta (32), quien abandonó su casa, habló su esposa Laura y dijo que teme que le haya pasado algo “porque no es normal lo que está pasando”.

Lo consideró como un excelente padre, un hombre muy presente con su hijo y por tal motivo cree que algo le pudo haber ocurrido, ya que el sábado fue el cumpleaños del hijo de ambos.

La última información que se tiene de Pablo Acosta provino de la ciudad de Saladas, donde tomó contacto con el sacerdote Martín González, quien aseguró haber dialogado con él la noche del viernes en la capilla Santa Catalina.

“No tenemos noticias, no sabemos nada de él”, remarcó ayer su esposa Laura en contacto con FM Sudamericana, donde resumió las tareas de búsqueda. “El sábado recorrimos todo hasta las 5 de la mañana, cuando llegamos hasta Empedrado, pero no lo hallamos. Muchas personas dijeron que lo vieron, pero no es él. Esa situación se repitió en varios lugares”, describió.

“La primera testigo que efectivamente lo vio fue una señora que le vendió un jugo en Riachuelo, después fue visto en Saladas, donde pasó la noche en una parroquia. Dicen que fue el cura la última persona que lo vio. Después de haber conversado con él, Pablo le dijo que quería volver a Corrientes, pero no sabemos por qué no regresa”, se preguntó.

“Él se fue bien porque llevó el cepillo de dientes y ropas. Yo creía que se iba a caminar o hacia la casa de su mamá”, agregó la esposa.

“Hace un tiempo me venía diciendo que estaba cansado de todo, de la pandemia, de la familia. Estamos de mudanza y él siente bastante presión. Es una persona que no habla y por eso creo que llegó un momento en que iba a tener que explotar de esta manera. Ese día cargó sus cosas… pero es imposible que deje a su hijo, porque es un hombre maravilloso”, consideró la esposa.

Dijo además que trabajan en el rubro de alimentos para mascotas y volvió a referirse al carácter del hombre desaparecido: “Él no se expresa, tiene muchas cosas para decir y no dice, llega un momento y se satura. Jamás iba a dejar a su hijo, cuando se iba a trabajar, lo llevaba con él. Eso es lo que más me extraña, porque además era el cumpleaños de su hijo”.

“Tengo miedo de que le haya pasado algo porque no es normal lo que está pasando”, reflexionó en tono quebrado a la vez que pidió de manera pública “que regrese por su familia”.

(WA)

