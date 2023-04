La educación un tema secundario en el gobierno de Larreta: Una rata mordió a un estudiante en una escuela técnica de la CABA

El hecho se produjo en la Escuela Técnica N° 9 Ingeniero Huergo» del barrio de Caballito. Los docentes llamaron rápidamente al SAME y la ambulancia nunca llegó. la mamá fue quien llevó a su hijo al Hospital Durand.

clases en un jardín maternal de Retiro por la presencia de ratas, hace minutos, la comunidad de la Escuela Técnica N° 9 “Ingeniero Luis Huergo”, del barrio de Caballito, denunció que un estudiante de ese establecimiento fue mordido por un roedor. Las familias y docentes de la escuela técnica, venía denunciando que en el establecimiento educativo había una invasión de ratas. Tiempo publicó esa situación el pasado 11 de abril donde, tres escuelas porteñas habían alertado sobre la presencia de roedores.

Algunas familias decidieron no enviar a sus hijos a la escuela hasta que solucionen el problema. Exigen más personal de limpieza, desratizaciones profundas y efectivas. “Me da miedo que mi hija vaya a la escuela”, señaló un padre en su momento a este medio.

La víctima fue un estudiante de cuarto año que, durante el recreo del turno tarde, fue mordido por uno de los roedores. Rápidamente alertó a sus compañeros y estos a los docentes que estaban en las inmediaciones del patio. “A las 16 llamaron a la ambulancia del SAME y la ambulancia nunca llegó. Finalmente la mamá del chico fue quien lo llevó al Hospital Durand”, cuenta a Tiempo Cristina Rubio, secretaria de Educación Técnica de la (UTE – Ctera). “Desde el área de educación técnica nos comunicamos la semana pasada con la escuela y con la supervisión y nos dijeron que estaban trabajando en el tema pero, al día de hoy, nada ocurrió. No se suspendieron las clases como veníamos pidiendo y tampoco desratizaron. Estamos pidiendo que hagan desratización por ultrasonido.”, agrega Rubio.

Hace unos meses realizaron una desratización en esta escuela pero, como en la mayoría de los casos, lo hicieron mediante la colocación de cebos, un método poco efectivo para los edificios de grandes dimensiones y cuando existe la presencia de varios roedores en el lugar.

Alicia Yanczuck es madre de un estudiante de la Escuela Técnica Huergo, y asegura que la lucha de todas las familias para visibilizar el tema viene desde hace meses, “pero la realidad es que ni Acuña ni Larreta, ni nadie del Gobierno de la Ciudad se hace cargo de esta situación”, exclama en diálogo con Tiempo. La mujer personalmente fue testigo en varias oportunidades cómo las ratas caminan por el patio, por la entrada al colegio, por los diferentes talleres, por arriba de los pupitres y sobre los caños que están a la vista por todo el establecimiento. “Hay ratas en todos lados, también en la sala de preceptores, no es solamente en el patio donde mordieron al chico. Están conviviendo con los alumnos y, como consecuencia de todo esto sabemos que los chicos pueden ser víctimas de enfermedades”, agrega y termina: “ahora fue mordido este chico, pero vinieron desoyendo todos los reclamos, desde los alumnos desde los centros de estudiantes, desde los sindicatos; la realidad es que el gobierno porteño no le da bolilla a nadie. Es desesperante porque las familias no sabemos cómo seguir, seguramente realizaremos alguna medida de fuerza para visibilizar nuestro reclamo”.

