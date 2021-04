La dramática situación de una jueza con covid, «contagiada por hijo escolar» y sin cama en la Ciudad

“Estoy ingresada en un sanatorio con Covid-19. No hay cama. Desde las 15 horas no me derivan. Sentada en una silla, destruida. Hace 30 años aporto. Contagio por hijo escolar. Soy asmática y me cuide como pocos. Nadie dice esto en los medios”, escribió la Presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal.

Ante la consulta de una seguidora, la magistrada le explicó: “Sabemos lo que cuesta que atiendan a quienes debemos asegurar su derecho. La situación es CABA es esta aquí y ahora. Todos conocen mi mesura. Pero no puedo más. Esta es la realidad”.

Este mismo jueves, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el epicentro de la segunda ola del coronavirus es en la Ciudad, donde el sistema de salud privado se encuentra colapsado.