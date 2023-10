La decisión de Telefe en relación a Jesica Cirio por el escándalo de Martín Insaurralde: «El canal le soltó la mano»

Mariana Brey contó en Socios del Espectáculo (El Trece) cuál sería la postura de Telefe en relación a Jesica Cirio y su participación en La Peña de Morfi por el escándalo de su exesposo, Martín Insaurralde, y la investigación a la que serán sometidos ambos por enriquecimiento ilícito.

Qué pasará con Jesica Cirio en Telefe

La periodista contó cómo se manejaría el canal de las pelotas en relación a las noticias sobre denuncias e investigaciones que están vinculadas a la conductora: «A mí me llega la información concreta de que a Jesica Cirio el canal le soltó la mano ¿Qué significa eso? Significa que del tema se puede hablar libremente, que no hay ningún tipo de censura«.

«Es un tema que le importa a todo el país porque hay un político involucrado en el medio, el tema es grave e involucra a todos los argentinos porque hay un político corrupto, que es el símbolo de la corrupción, se llama Martín Insaurralde, y como él hay muchos. Entonces, los canales y las empresas no pueden hacer oídos sordos», agregó con indignación la periodista.

De igual manera, Brey afirmó que la emisora no despediría a Jesica de La Peña de Morfi, pero los ejecutivos ya tendrían pensado cómo se daría su salida, a raíz de toda esta situación: «Telefe no tiene la intención de despedirla, no es un canal que pueda frente a esta situación decirle ‘no te queremos’… Ahora le sueltan la mano, el tema se va a seguir haciendo en el canal y en algún punto, es probable que lo que espera es que ella se vaya por sus propios medios, porque en un momento la cosa va a ser tan incómoda que no le va a quedar de otra que irse«.

COMPARTIR