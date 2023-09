La correntina Coti Romero trató a los futbolistas de histéricos, apuntó contra Mauro Icardi y reveló qué jugador de River le escribió

La influencer regresó a la pista del Bailando y no se calló nada delante de Zaira Nara, cuñada del delantero del Galatasaray.

Este miércoles, Coti Romero inauguró la segunda ronda en la pista del Bailando 2023. Además de deslumbrar al jurado con una performance al ritmo del cuarteto, la correntina tuvo una previa caliente luego de mandar al frente a los futbolistas que le mandaron mensajes por privado en las redes sociales.

Junto a su bailarín Jitsu Díaz, Coti llegó al certamen que conduce Marcelo Tinelli con muchas ganas de bailar, aunque su previa se llevó todas las miradas. Durante la charla entre el conductor y la influencer, en un momento ella apuntó contra los jugadores de fútbol y dio su argumento. “Todos los hombres son mentirosos. Para mí vos estás en algo y no querés contar”, le dijo la correntina a Tinelli. “Qué feo. Esa generalización no va. Somos muchos la excepción a la regla”, contestó él siguiendo el juego.

Luego, durante la charla, la influencer contó que le encanta el fútbol, específicamente la Bundesliga. “Empecé mirándola en el 2018, porque me gustaba un jugador, pero ahora no me gustan los futbolistas, prefiero la gente común. Son muy histéricos”, apuntó Coti. En ese momento, Marcelo puso como ejemplo a su hija Mica Tinelli presente en el estudio que está de novia con el Licha López o Zaira Nara que se encontraba en el jurado reemplazando a Pampita y tiene como cuñado a otro futbolista, Mauro Icardi.

“¿Eso de los futbolistas lo decís porque tuviste alguna experiencia con alguno? A Mauro, por ejemplo, no lo veo histérico”, le preguntó Zaira a la influencer y defendió al marido de su hermana Wanda. Acto seguido, Coti le contestó “Es re histérico Mauro. ¿No ves las historias que sube? Esas son cosas de un chico de 15 años. No las puede hacer Mauro Icardi”, insistió. En tanto, Zaira le contestó: “Yo a ella la re banco, porque me gusta mucho como piensa, pero no… Que hable mal de mi cuñado no me gusta, claramente. Capaz que habla de alguna situación en particular. No entiendo bien la definición de ‘histérico’, porque primero cuando te escuché sentí que te referías a esas personas que te escriben y luego desaparecen”, reconoció mientras en la pantalla gigante ponían una imagen de Mauro: “Saquen esa foto, que mi hermana se va a levantar en Estambul y no va a entender nada”.

“Me refiero a que te mandan mensajitos, no le contestás y lo borran”, contestó Romero. Pero la jurado quiso cerrar el tema anterior: “Resolvamos lo de Mauro porque yo después no sé cómo explicarle a Wanda… ¿Nunca te escribió ni nada?”, insistió: “No, no. A mí nunca me escribió. Pero ves las historias y te das cuenta de que es histérico, no se decide qué va a hacer”.

Entendiendo el show en sus primeras jornadas como jurado, Zaira le quiso sacar más información a la correntina: “Quiero entender. Mauro no te escribió, pero, ¿sí lo hizo otro futbolista que te hizo sentir que era un histérico?”, preguntó, y dio en el clavo: “Sí. Y lo voy a quemar acá”, reveló picante aunque Marcelo la frenó: “Lo único que voy a decir es que es de River actualmente. Me sigue, me deja de seguir; me sigue, me deja de seguir. Si en ese momento no lo seguí y me mandó mensajes y no le contesté, me parece que se tiene que dar cuenta de que no va”, contestó con vehemencia.

Acto seguido, Tinelli quiso dar a entender de quién se trataba porque Coti se lo contó al oído: “Es alguien que anda mucho por el mar”, reconoció dando a entender que estaban hablando de Esequiel Barco. “Era de Independiente cuando salió campeón de la Sudamericana”, sumó ella y efectivamente todo apuntaba a él. Por su parte, Ángel de Brito se sumó a la charla. “Yo fui testigo, porque cuando pasó todo esto Romero estaba como angelita en LAM. Y no era el único jugador de River que le escribía”, reconoció el conductor. Cabe recordar que en pleno Wandagate, se habían filtrado mensajes privados que el mediocampista le había enviado a Wanda Nara.

Según el testimonio, Barco no fue el único que le escribió a la correntina: “Me acuerdo de uno también que era de San Lorenzo. Pero yo no les contesté. No abrí los mensajitos, quedaron en solicitudes. Hay una técnica que hacés con Instagram: lo restringís, y ahí podés leer sin que se dé cuenta. Me preguntaba dónde estaba viviendo, me mandaba corazones. No Barco, el otro”, concluyó la participante, preservando la identidad del futbolista cuervo pero blanqueando la del millonario.

COMPARTIR