La correntina «Coti» fue salvada por la líder de la semana y no continúa nominada

De cara al domingo de eliminación, continúan en placa Nacho, Walter, Daniela y María Laura «la Cata».

Tras la gala de nominación de Gran Hermano (Telefe), este jueves Romina salvó a Coti. El domingo próximo, los televidentes deberán elegir entre los cuatro participantes que continúan en placa: Nacho, Walter ‘Alfa’, Daniela o María Laura «la Cata».

La exdiputada se convirtió en líder tras ganar el desafío semanal. Esto le otorgó inmunidad al momento de la nominación y el beneficio de salvar a uno de sus compañeros.

Finalmente, decidió salvar a Coti. Después de haber sacado a Nacho, Daniela y Cata, Romina debía definir entre Walter y Coti. «A la persona que dejo es porque le tengo mucha confianza y sé que no se va a ir porque lo demostró. Así que saco de placa a Coti», dijo al momento de comunicar su decisión.

La correntina, que quería ir a placa, agradeció: «La verdad es que ayer tenía un pensamiento diferente. Hoy lo vi más claro y la verdad es que una semana más es mucho».

Aunque Alfa dijo que no esperaba que su compañera lo salve, no disimuló que la decisión no le gustó. «¿Te enojaste? Yo sé que no te vas, estoy segura. No te vas a ir», le dijo Romina y lo abrazó. Sin embargo, él la esquivó y se puso a cocinar.

