La confesión del policía que mató a la joven mercedeña en una fiesta en Bahía Blanca: “Disparé para sacarme la bronca”

Este martes declaró Rodrigo Delgado, el policía detenido en Bahía Blanca por el crimen de Agustina Galarza, la joven de 20 años que murió de dos disparos en el pecho durante una fiesta el domingo por la madrugada.

Delgado confesó ante la Justicia que disparó para desquitarse “la bronca” y sin “intención de matar a nadie”. Según su versión, “quería asustar” a las personas que lo habían echado de la fiesta unos minutos antes.



El policía de 32 años está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y su situación procesal se agravó este martes luego de que haya reconocido que disparó contra el frente de la casa.

También reconoció que las vainas que fueron encontradas en la escena del crimen eran de su arma 9 milímetros reglamentaria de la Policía Local de Bahía Blanca. Sobre el destino de la pistola, dijo que creía que la había dejado en su domicilio.



“Los quería asustar por todo lo que nos había pasado a mí y a mi hermano”, aseguró el presunto asesino, que remarcó que algunas partes no las recordaba producto de la gran ingesta de alcohol. Tampoco pudo precisar cuántas veces disparó. Según el dueño de la casa, Facundo Sepúlveda, fueron más de diez.

“Nunca creí que había lastimado a nadie, estoy re arrepentido de todo esto. Fue un momento de locura que ni yo me reconozco de lo que hice. Jamás tuve una reacción así”, expuso ante el fiscal Jorge Viego.

El crimen de Agustina Galarza desde la perspectiva del presunto asesino

Para el principal acusado, los disparos se dieron luego de haber sido retirado de la casa a los golpes por varias personas y un patovica. El policía también aseguró que salió en defensa de su hermano Mauro, el otro hombre que estaba vinculado en la causa, pero que este martes fue desvinculado.

Delgado admitió que después de que los echaran de la fiesta, fue a buscar su arma reglamentaria y que tanto su hermano como quien los acompañaba, intentaron frenarlo. El intento no tuvo éxito y el policía accionó la pistola contra el frente de la vivienda.

El asesino de Agustina Galarza se excusó diciendo que disparó contra el portón de la vivienda porque pensó que en ese sector no había nadie. Luego, se subió a su auto, manejó hasta su casa y se fue a dormir.

Cuando lo despertó el padre con la policía, no entendía qué pasaba. “Le dije que no recordaba bien. Cuando mi padre me dice que había una chica fallecida, en ese momento caí con lo que había hecho”, declaró Delgado, asistido por los abogados Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager.

Femicidio: Detienen a un policía acusado de asesinar a balazos a una joven mercedeña

COMPARTIR