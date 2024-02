La ex mandataria difundió un extenso análisis sobre la «tercera crisis de deuda» que enfrenta la Argentina y utilizó una frase de Juan Bautista Alberdi, uno de los políticos referentes del presidente libertario.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la escena pública y criticó por primera vez al gobierno de Javier Milei a través de un documento titulado «Argentina en su tercera crisis».

Difundido en sus redes sociales, el documento de 33 páginas analiza la «tercera crisis de deuda» que enfrenta la Argentina y los desafíos que tiene el Gobierno de La Libertad Avanza.

«En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo ‘Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación’. Va con cita de Juan Bautista Alberdi «, publicó Cristina Kirchner.

Curiosamente, el texto comienza con una frase de Juan Bautista Alberdi, uno de los referentes políticos de Javier Milei, citado en muchas oportunidades por el actual mandatario.

La cita de Alberdi con la que Cristina Kirchner criticó a Javier Milei

« Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno «, es la cita de Alberdi que usó Cristina en su documento.

Autor intelectual de la Constitución de 1853 y máximo representante del liberalismo hispanoamericano, Alberdi es uno de los pensadores más destacados por Javier Milei, que de hecho se postula con la Ley ómnibus como un continuador del proyecto «Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina»

En el extenso documento, la exmandataria analiza «en clave histórica, económica y política, el cuadro de situación que enfrenta la Argentina tras la asunción de un nuevo Gobierno para el período 2023-2027».

«Con el ánimo de encontrar otra forma de abordar las cuestiones de Estado, desde los hechos objetivos y los datos concretos que ayuden a comprender la verdadera naturaleza de nuestros problemas como país y nos alejen de las adjetivaciones personales o de las meras opiniones sin anclaje en la realidad», asegura sobre el objetivo de la publicación. Cristina Kirchner afirmó que la Argentina fue «germinada en el proceso de feroz endeudamiento del Gobierno de Mauricio Macri que implicó el retorno del FMI y cuyo desenlace se está transitando». Tras ratificar sus críticas a Macri, tanto en materia económico como judicial, la dos veces jefa de Estado se refirió también a la gestión de Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada y manifestó que «reestructuró la deuda externa con bonistas privados», pero se quejó de que fue «sin quita de intereses y escasa reducción de capital». Además, admitió que la gestión del Frente de Todos «no logró la fortaleza necesaria en materia de reservas por una mala administración de los dólares obtenidos». En ese sentido, graficó que la crisis generó «un nuevo fenómeno en el país: el de los trabajadores registrados pobres», que significó que «la movilidad social ascendente que caracterizó al peronismo en particular, y a los modelos industrialistas en general, desaparecía». Después de recordar que el FMI había obligado al entonces ministro de Economía, Sergio Massa, a devaluar y que esa medida había acelerado el aumento de precios, Cristina Kirchner subrayó que en la Argentina la inflación «está indisolublemente atada al dólar y no al déficit fiscal». Al llegar al análisis de la situación actual, la ex mandataria criticó el «insólito reciclaje de personajes y ex funcionarios» que, a su entender, realizó Milei y expresó que «el más preocupante es el de Luis Caputo, artífice del endeudamiento serial del Gobierno de Macri y del retorno del FMI a la Argentina». El texto completo publicado por Cristina Kirchner Cristina Kirchner le respondió a Caputo: «No es el primero de su familia que intenta hacerme callar»

