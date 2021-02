La carne es más barata en Argentina que en Brasil, Uruguay y Chile

Un estudio de la Fundación Mediterránea comparó precios de ochos cortes de res vacuna: en cuál se nota la mayor diferencia de valores.

El precio de la carne vacuna en la Argentina es más barata que en otros países de la región, a pesar de los incrementos de valor que se registraron en este producto. Según un relevamiento de la Fundación Mediterránea, sobre estadísticas públicas y en supermercados, en Argentina se registró un promedio, entre ocho tipo de cortes, de 781 pesos por kilo. Le sigue Brasil con $ 832 por kilo, Uruguay con $ 845 y finalmente, con el valor más alto Chile: $1.040.

Los cálculos fueron hechos según la cotización del dólar oficial a $ 91, y si se tuvieran en cuenta los demás tipos de cambio presentes en la economía argentina, la brecha sería mayor aún, abaratando aún más a la carne argentina respecto de los países vecinos.

De los cuatro países, hay tres exportadores -Argentina, Brasil y Uruguay- con valores medios por debajo a los del único importador: Chile. En algunos cortes, Brasil aparece con precios medios más bajos que Argentina, pero no en el promedio. Uruguay, que se ubica por encima de sus vecinos del Mercosur en el promedio, tiene el menor precio en uno de los cortes: cuadril.

El informe elaborado por el economista Juan Manuel Garzón advierte que “los países exportadores de la región, caso de Brasil o de Uruguay, no deberían tener precios internos de carne muy diferentes a los de Argentina (la proximidad geográfica y el arbitraje debería nivelarlos bastante, nuestros salarios no son tan diferentes a los de los vecinos y así en general con todas las variables)”.

Mientras que, por el contrario, los precios en países importadores como Chile, o los europeos “sí deberían ser más altos. Los principales países del Viejo Continente aplican aranceles y cuotas de importación (por ejemplo, la famosa cuota Hilton), tienen salarios más altos, etc., todos factores que encarecen la carne en góndola”.

Argentina vs. Uruguay: En el IPC de Uruguay se monitorean e incluyen mensualmente los precios de 15 cortes de carne bovina; estos precios se comparan con los precios de similares cortes de la base del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), expresados en una misma moneda (USD). En diciembre del 2020, el precio medio de estos 15 cortes en Uruguay era de USD 7,2 por kilo, mientras que, en Argentina, de USD 6,2. En promedio, la carne argentina era un 14,4% más barata que en Uruguay.

Argentina vs. Brasil La comparación con Brasil se limita a los valores de las tiendas online de los supermercados. En este caso, se relevaron los precios de 8 cortes de carne, y arrojó un precio promedio de 832 $/ kilo, que compara con un valor medio de 781 $/kilo en los dos supermercados de Argentina que fueron relevados Así, Argentina aparece con una carne bovina en promedio un 6% más barata que en Brasil, con matices según cortes, por caso una brecha más alta que el promedio en lomo, pero no así en Peceto, corte en el que Brasil aparece con un precio más bajo.

Argentina vs. Chile: Se compararon los precios de 13 cortes de carne bovina relevados por ODEPA en Chile con sus similares en Argentina (IPCVA) para el mes de diciembre del año pasado. El precio medio de estos cortes en el país trasandino era de US$ 10,5 el kilo, mientras que en Argentina de US$ 7,2 / kilo. Para el mes de referencia, la carne bovina era en Argentina un 30,9% más barata que en Chile, a nivel consumidor final. En algunos cortes, caso del lomo, la brecha a favor de Argentina era mayor a la media, mientras que menor en otros, caso del peceto o el matambre.

