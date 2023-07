La bronca de Cinthia Fernández tras ser reemplazada por Sol Pérez: “Una situación muy fea”

Tras el escándalo entre Pamela David, la panelista contó en Socios del espectáculo el maltrato que padeció de parte de Mariano Iúdica.

Luego de que Pamela David rompiera el silencio sobre el maltrato que sufrió de parte de Alejandro Fantino cuando trabajó junto a el durante el ciclo de Animales sueltos dio el pie para que se destaparan otros casos similares entre conductores y panelistas en televisión. Cinthia Fernández disparó en Socios del espectáculo contra Mariano Iúdica por la situación que le tocó vivir y que involucró a Sol Pérez.

“Cuando laburé con Iúdica, no me gustó una situación muy fea. A mí me iban a rajar y ya sabían todos que me rajaban. Yo estaba en la situación que recién me había separado, necesitaba laburar muchísimo. No me pagaban, me debían dos meses. De hecho, me fui sin cobrar mi último mes”, empezó contando la panelista de Nosotros a la mañana.

El fuerte cruce de Cinthia Fernández con Mariano Iúdica

“Al otro día, me enteré por otra persona que no era del programa que me estaban por rajar: ‘Te lo aviso porque sé que estás muy mal económicamente’. A mí no me pasaban la cuota alimentaria, recién me separaba, era un re bardo. Yo ya sabía que me iban a rajar y que iban a poner a Sol Pérez. Y no lo digo por Sol, pobre, que no tiene nada que ver y que me parece un sol de persona”, expreso muy indignada la modelo.

“Venía Sol, a mí no me habían informado nada, la invitan, y todos mirándole el culo cuando se daba vuelta, re pajeros, una cosa desagradable. Entonces la trajeron como básicamente a probar, y me dice ‘quizás puede haber cambios en el panel’. Iúdica sabía todo, pero tampoco es de las personas más queridas del ambiente. Sentí maltrato y se cagaron de risa de mí en la cara”, cerró Cinthia Fernández.

