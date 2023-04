La bala no era para el diputado Arias, era para Gloria Pared

Giro de 180 grados, en el caso del extraño disparo que recibió el diputado justicialista, Miguel Arias, el 26 de agosto de 2021 en un acto proselitista en la localidad de Tapebicuá. En las últimas horas la que fuera candidata a viceintendente de ese municipio por el Frente de Todos, Gloria Pared, se presentó como querellante en el expediente. Asegura que la bala que hirió a Arias, estaba dirigida hacia su humanidad. Hay testigos oculares del incidente, inclusive hasta se conoce los nombres de quienes oficiaron de sicarios, y del lugar desde donde se gatilló el arma. Pared venía denunciando el narcotráfico en la zona, y durante el evento partidario, anunció que trabajaría para combatirlo. Hay dos sospechosos bien identificados, Lázaro Garay y Diego Ojeda. Ambos estuvieron esa noche en el lugar del atentado entre la multitud. Aproximadamente a las 20:50, se dirigieron en dirección a la vía del tren, en las inmediaciones de la sede del Frente de Todos, sitio donde se desarrolló el cierre de campaña. Los oradores designados, fueron justamente el Diputado Arias, quien recibió el tiro, el candidato a concejal José Correa y Gloria Pared, todos en ese orden. Según la pesquisa, Ojeda esperó por el discurso de Pared, que lo haría en un escenario al aire libre. Intentó darle muerte con un arma de fuego, pero fracasó. La bala terminó dando en la humanidad de Arias, ocasionándole lesiones graves. Asimismo Garay y Ojeda no actuarían solos, tendrían cómplices. Dos personas circularon en moto con mucha frecuencia antes y durante el acto de cierre de campaña por el predio partidario: Héctor Pinell y Armando Machado, ambos domiciliados en Tapebicua. Una testigo que será citada a declarar, los vio. Ninguno de ellos pertenece al espacio político del Frente de Todos. Se dedicaron a hacer ruidos con los caños de escapes de sus motos, cuando la candidata Pared, se dirigía a los presentes. Esas fuertes explosiones disimularon el ruido del disparo. Otra testigo observó a Ojeda y a Garay, llevar sospechosamente un bulto, justo del lugar donde salió el balazo. Esa noche el primero en hablar fue Arias. Si tenían intenciones de atentar contra su vida, habrían aprovechado ese momento, pero el objetivo no era el legislador justicialista. Pared habló bastante. Estaba nerviosa, y se me movía constantemente. Nunca se quedó quieta, y posiblemente esa actitud, le salvó la vida. Hasta donde pudo averiguar Noticias Taragüí, el Fiscal que intervino en la causa, conocía estos datos, pero inexplicablemente nunca actuó. También resulta raro entender la errónea hipótesis de las fuerzas federales que trabajaron en la investigación por pedido del ministerio de Seguridad de la Nación. El justicialismo buscó que el incidente se convierta en un ataque al sistema democrático, capaz aprovecharlo electoralmente, cuando en realidad, la agresión que buscaba ser mortal, bajaba de las turbias aguas del narcotráfico, que implica a un conocida estancia ganadera de la zona.

