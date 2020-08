La autocrítica de Frigerio: “No tuvimos la decisión política de ampliarnos”

El ex ministro de Interior de la administración de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, consideró que todavía le falta una autocrítica a Juntos por el Cambio de lo que fue su gobierno. “No cumplimos las expectativas que se habían generado en nuestro gobierno y es necesario una autocrítica para volver a generar confianza. También es necesario ampliar las bases de Juntos por el Cambio”, manifestó en declaraciones a América.

“Es difícil medir el gobierno sin tener en cuenta la pandemia. La grieta es una restricción al crecimiento y el desarrollo. En el primer discurso de Alberto Fernández se podía vislumbrar que ese era el camino, pero en la práctica estamos más divididos que nunca”, agregó

Frigerio, a lo largo de la entrevista, realizó otra autocrítica sobre la falta de ampliación que tuvo Cambiemos durante el mandato de Macri. “No tuvimos la generosidad, la capacidad o la decisión política de ampliarnos y no pudimos hacer ninguna reforma en la segunda etapa del Gobierno. No había decisión política de ampliarnos. De convocar a otros que no fueran los originales, los puros que estuvieron al principio de la coalición”, dijo.

A24