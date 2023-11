La advertencia del Cholo Simeone para la Selección Argentina de cara al duelo con Brasil: «Hay que tener cuidado»

Diego Simeone está en la Argentina y tras su llegada al país habló con TyC Sports, dónde se refirió a la Selección Argentina, la derrota con Uruguay y el clásico ante Brasil que debe afrontar este martes.

«Fue un partido duro, Uruguay jugó muy bien en cuanto a intensidad, a como presionar, no lo dejaba pensar a Argentina en todos esos tiempos que obviamente el equipo necesita para sostener la pelota y tener una buena posesión para poder atacar. Creo que Uruguay trabajó para que esto no suceda en el partido, fue intenso durante los noventa minutos y creo que se llevó un partido merecidamente ganado y bien jugado», resaltó el Cholo.

Cuando le consultaron si «se vio la mano de Bielsa» no tuvo dudas: «A Marcelo lo conocemos, es un entrenador que en todos los equipos mantiene esa intensidad, tiene gente joven en Uruguay hoy y seguro que él se siente más fuerte lo siguen y son todos ‘esponjas’ para acompañarlo».

Luego, el Cholo hizo una advertencia sobre Brasil, el próximo rival que tendrá la Selección Argentina: «Hay que tener cuidado porque ese ‘no viene tan bien’ es peligroso. Pero yo creo que este partido con Uruguay seguramente al grupo le hará bien porque tiene una química entre ellos y una fortaleza que se le percibe desde afuera enormemente, que son ganadores, que están bien y que quieren seguir en esa racha que es muy difícil porque ganar todos los días no se puede».

«Mejor que los entrenadores no ve nadie el partido y Scaloni entenderá claramente como tiene que jugar, no me imagino que cambie mucho«, dijo sin dudar sobre la posibilidades de hacer modificaciones en el equipo para enfrentar a Brasil.

