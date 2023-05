La acalorada discusión entre Jorge Lanata y Eduardo Feinmann en la radio: «No podemos promover que se mate»

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann protagonizaron una acalorada discusión durante el pase que hacen en Radio Mitre, mientras debatían sobre el caso del policía que mató a uno de los motochorros que lo interceptó en La Reja, partido de Moreno, mientras estaba con su pareja el domingo por la noche.

Qué pasó entre Jorge Lanata y Eduardo Feinmann

«Hoy vamos a discutir: me impresionó escuchar a gente que te escucha diciendo que hay que matar a los chorros. El tipo no puede disparar por la espalda. No es un exceso en la legítima defensa. Podía dispararle a la rueda. No tenía que matarlo. El chorro se estaba yendo. Disparar por la espalda es ilegal. Entiendo la bronca de la gente por la inseguridad porque yo también la sufro, pero de ahí a matar gente es otra cosa», introdujo Jorge Lanata.

Y Eduardo Feinmann dejó en claro que estaba en desacuerdo con la postura de su colega: «Yo dije esta mañana todo lo contrario. Yo fui políticamente incorrecto, vos estás siendo políticamente correcto. Coincido en que no hay que matar a nadie, ahí estamos de acuerdo. Ahora, entre la muerte de un delincuente o la de un policía o un civil, me quedo con la muerte del delincuente«.

«El policía no salió a matar. El que salió de caño a ‘trabajar’ fue el delincuente. Y en todo trabajo existe el accidente de trabajo. Te puede pasar maestro. Ese laburo tiene riesgos: si salís de caño, alguien del otro lado puede estar enfierrado. Es lo que elegiste. El delincuente tenía un arma tumbera. Imaginate: cuando te encañonan no preguntás si el arma es propia o impropia. No preguntás si está cargada o no está cargada», agregó.

«Esto ocurrió en 9 segundos… yo no quiero que maten a nadie, pero hay situaciones y situaciones. ¿Hay que dejarse robar?«, preguntó Eduardo. «Y entre que te maten y dejarse robar, no hay nada que yo tenga encima que valga más que mi vida», contestó Jorge.

«La función de un policía es defender su propia vida y la de los demás, y eso fue lo que hizo«, sentenció Feinmann. «Está bien, no nos vamos a poner de acuerdo, cuando esté el juicio veremos cómo sigue la historia. Me da miedo cuando la gente dice ‘hay que matar’, hoy lo pidieron todos los oyentes, ‘hay que matar’, ‘hay que matar’, ‘hay que matar’ y nosotros no podemos promover que se mate«, continuó Lanata.

Y su compañero cerró: «Yo no promuevo eso, pero entre una víctima y un delincuente, siempre me pongo del lado de la víctima. Y en este caso el policía fue una víctima».

