La abogada de Aníbal Lotocki defendió su inocencia y hasta lo puso como víctima: «Tiene una tobillera mediática»

Tras la muerte de Silvina Luna, a sus 43 años, las repercusiones fueron inmediatas, tanto en el mundo artístico, como fuera de él. La modelo transitaba una insuficiencia renal crónica a causa de una supuesta mala praxis, tras una intervención estética realizada por Aníbal Lotocki. El médico sigue refugiado en su casa en Florida, partido de Vicente López. Su auto fue vandalizado por vecinos indignados por la muerte de la actriz. Ahora, la abogada Ileana Lombardo, que defiende a Lotocki, dio su punto de vista sobre el médico y las pacientes que lo señalan como responsable de sus enfermedades.

«¿No le genera un conflicto moral estar defendiendo a Lotocki, en este momento?», le lanzó punzante Mariana Fabbiani, durante una entrevista en El diario de Mariana. «Estoy convencida de la inocencia de mi cliente, si no, no lo defendería, porque vi todas las pruebas que se produjeron en la causa, escuché médicos hablar sobre el tema», le contestó.

Enseguida explicó: «Lo cierto es que Lotocki fue condenado en esta causa, sí eso no lo discutimos. El punto es que la sentencia estableció que no había nexo causal, entre la cirugía y el producto médico en discusión, con las enfermedades que invocan las pacientes, esto no lo dice el juez, caprichosamente, esto lo dijo el cuerpo médico forense. Declararon más de 20 médicos en el juicio oral».

«Quería aclarar algunas cosas. El tema de la preservación de los restos, la autopsia, la pidió ayer la fiscalía en la causa que está en trámite. El tribunal decidió que se ordenaba una eventual autopsia, pero que se realizará en otra causa, no en esta. El tribunal preservó el cuerpo, pero no ordenó la autopsia, dijo que para eso, se tenía que generar una nueva denuncia. Y tengo entendido, que esta denuncia se inició el día de hoy, en otro juzgado, promovido por homicidio, entiendo que es lo que está llevando adelante Burlando«, agregó la letrada.

«Acá hay un producto cosmético, aprobado por ANMAT, resolución 8341-2011 de Anmat, que aprueba el producto con polimetilmetacrilato de uso estético. El cosmético está aprobado desde el 2011, y uno que se importaba desde Brasil, y otro desde mucho antes para su implantación, en glúteos, mamas y pantorrillas, ¿podemos creer que el ANMAT apruebe un producto que cause enfermedades?», expresó Ileana Lombardi.

También Ileana Lombardo aclaró ciertos rumores que corrían que el médico Aníbal Lotocki, tendría conexión con el poder, y fue así que explicó: «En muchos programas hablan de una conexión con el poder, y que estaría trabajando después de estar inhabilitado. Dos cuestiones que voy a llevar a la justicia porque son denuncias graves. Entonces, quién tenga cómo acreditarlo que lo demuestre, porque si Lotocki tuviera una conexión con el poder, no tendría una condena, no tendría a todos los medios en su casa, en este momento, que lo tienen con una tobillera electrónica mediática, porque no puede salir de la casa, tiene hasta un dron que le pasa por arriba«. Y cerró contundente: «Lotocki no tiene de qué arrepentirse».

