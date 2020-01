Kobe Bryant y su hija Gigi recibieron la Comunión horas antes de su muerte

Kobe Bryant y Gigi asistieron a la Eucaristía a las 7 de la mañana, en un servicio que fue presidido por el Padre Anthony Vu, un vicario parroquial vietnamita en la iglesia. Según explica en detalles Daily Mail: “El padre y la hija dejaron la iglesia y luego abordaron el helicóptero S-76 Sikorsky a la Academia Mamba en Thousand Oaks para la práctica de baloncesto de Gigi”.

El medio de comunicación americano muestra que fueron varias las personas que confirmaron este presencia. Entre ellos un portavoz de la Iglesia que confirmó que recibieron la comunión y un feligrés que escribió en redes sociales: “Durante la misa, nuestro sacerdote nos informó a todos que Kobe Bryant y su hija asistieron a misa esta mañana en la Virgen de los Ángeles”.

Poco después a las 09:06 el helicóptero de Kobe Bryant saldría del aeropuerto de John Wayne, Orange County, con unas condiciones climáticas desfavorables por la intensa niebla. A las 10 de la mañana tendría lugar el terrible accidente.

Murieron en el acto todos los pasajeros: Kobe Bryan y su hija Gigi de 13 años; el entrenador de béisbol del Orange Coast College, John Altobelli, y su esposa, Keri, y su hija, Alyssa. La entrenadora de baloncesto Christina Mauser; Sara Chester y su hija Payton Chester (compañera de Gigi) y el piloto Ara Zobayan.

Bryant era un hombre de fe. En una ocasión cómo su fe católica lo ayudó a enfrentar el mal momento provocado por su infidelidad. “Lo único que me ayudó realmente durante ese proceso –soy católico, crecí como católico, mis hijos son católicos– fue hablar con un sacerdote”, asegura.

