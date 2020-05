Kicillof desmintió que el Gobierno de la Provincia entregue arroz en paquetes que llevan su nombre

El mandatario bonaerense desmintió que se hayan repartido alimentos con su nombre en diferentes barrios populares del conurbano.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof desmintió las imágenes difundidas en redes sociales que indicaban que el Gobierno bonaerense distribuía paquetes de arroz que llevaban impreso su nombre para asistir a los sectores carenciados en plena pandemia de coronavirus.

Además, el mandatario indicó que la marca que se exhibe en esos registros no es la que entregan las autoridades bonaerenses en la emergencia sanitaria.

“Ante la proliferación de menciones al respecto, solamente voy a decir que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires NO entregó ningún producto alimenticio con leyenda alguna y menos aún mi nombre impreso”, remarcó el mandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta social de la red social Twitter.

Asimismo, Kicillof remarcó: “Para que no queden dudas, por convenio marco 2019 se adquirieron las marcas de arroz Dos Hermanos y Tacuarita”.

El gobernador remarcó que “respecto al convenio marco 2020, sobre el arroz no se adjudicaron las ofertas recibidas, pues no cumplían especificaciones requeridas”.

En las redes sociales, circuló´hoy una imagen de un paquete de arroz de la marcha Ñaembé, que llevaba la inscripción del gobierno de la provincia de Buenos Aires y el nombre de Axel Kicillof

Para que no queden dudas, por convenio marco 2019 se adquirieron las marcas de ARROZ: Dos Hermanos y Tacuarita. Respecto al convenio marco 2020, los renglones correspondientes al producto ARROZ NO se adjudicaron pues las ofertas recibidas no cumplían especificaciones requeridas.

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 9, 2020