Juana Viale, con tono compungido, pidió perdón, dijo que apoya al Gobierno y que no es operadora política

Durante la mesaza de anoche, Juana Viale intentó un pedido público de disculpas por haber preguntado si Alberto Fernández terminaría su mandato: “Yo no soy periodista, pero esta semana sentí que me agraviaron un montón por una pregunta que hice”, y sostuvo que estamos en un lugar donde o sos gorila, o sos zurdo, o sos un intelectual, o sos un careta”, expresó Viale con seriedad.

Agregó: “Porque me estigmatizan, porque me ponen rótulos, me denostan a mí o a cualquiera, pero yo no me identifico con nada de eso porque me siento diferente, ni más, ni menos ni mejor, ni peor, solo diferente”, dijo.

La nieta de Mirtha Legrand se refería al repudiable momento que había protagonizado una semana atrás durante el ciclo de El Trece, cuando lanzó la pregunta: “Y, ¿termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?”. Ante la respuesta afirmativa de algunos, se autorrespondió: “Sí”.

Anoche, en un discurso donde se mostró compungida, la actriz ultramacrista aseguró: “Yo no soy una operadora política de ningún espacio, yo soy una ciudadana más. Amo a mi país más que a cualquier otra tierra. Me duele ver el hambre, el desempleo, la pobreza, los jubilados olvidados. Me duelen los abusos, me duele la violencia de género, me duele ver animales abandonados y maltratados, me duele ver cómo saquean nuestra tierra. Me duelen la intolerancia, la injusticia. Me duele que crean que deseo un mal. Me duele la grieta”.

Y para finalizar, la Viale enfatizó: “Yo apoyo al Gobierno para ir siempre por una Argentina unida y en libertad, para que nos vaya bien a todos. Entonces, para enfrentarme o descalificarme, creo que primero hay que conocerme”, sostuvo.

“Mi opinión no está sobre la mesa, solo pregunto y lo hago en la dinámica de un programa de televisión. Jamás, y repito, jamás, atentaría contra la democracia, porque yo nací en ella, vivo en ella y ojalá muera en ella. Juana Viale es amante de la libertad, esa soy yo, así que pido perdón y digo gracias”.