Juan Román Riquelme: «Sueño con la final de la Libertadores»

El vicepresidente de Boca Juniors palpitó las semis de la Copa con Palmeiras y chapeó: «Si otro equipo ganaba lo que ganó Boca dirían que es el Real Madrid».

Luego de que el fin de semana el equipo Sub 20 de Boca gane la Copa Intercontinental frente al AZ Alkmaar por penales, en La Bombonera, Juan Román Riquelme dio una entrevista en la que volvió a enaltecer el trabajo realizado en Boca Predio. Y de paso, palpitó la serie con Palmerias de la Copa Libertadores, «el torneo más lindo» y sacó chapa por los títulos conseguidos en su gestión.

«Estamos muy agradecidos de poder haber vivido ese día, estuvo muy linda la Bombonera y somos muy felices de poder haber ganado ese título. Es muy bueno para el fútbol argentino. Somos campeones del mundo, llegamos a lo máximo y no tengo más que agradecimiento para los que trabajan en el predio», dijo en ESPN, sobre la coronación de los pibes.

«Yo estuve seis años en mi casa pensando, sabía que iba a volver y cómo iba a cuadrar todo. Quería que los entrenadores de Inferiores sean exjugadores, que tengan esa experiencia de cuando jugaban», reveló. Y destacó: «Pasaron tres años y medio, hemos trabajado mucho, disfrutado y tuvimos que escuchar muchas cosas porque hablar es gratis. Que digan que acá trabajan los amigos de Román, que es un rejunte, que solo se comen asados. Cuando las cosas hablan por sí solas es hermoso».

Luego, Román se refirió a la Copa Libertadores, la gran obsesión suya y de todos los hinchas de Boca. «Estamos donde queríamos estar. Es el torneo más lindo, estamos en semifinales y hemos tenido que jugar con equipos complicados», analizó, antes de referirse a Palmeiras, el próximo rival.

«Nos toca un rival duro, con buenos jugadores, que tiene un entrenador y mismos jugadores de hace tres años, que vamos a ir a jugar a una cancha de alfombra que es distinto que la tierra», palpitó. Aunque enfatizó en que «primero tenemos nuestro partido en casa con nuestra gente que será una fiesta y ver si tenemos la suerte de ganar».

En la misma línea, confesó: «Sueño que vamos a hacer buenos partidos con Palmeiras y sueño con que vamos a estar en la final». Y justificó: «El año pasado ganaron los dos torneos, en marzo fueron campeones de nuevo y ahora están en cuartos de la Copa Argentina y en semis de Libertadores. Demuestran que es un grupo fuerte. No es fácil estar donde están».

En ese sentido, Riquelme le agradeció al plantel por los logros conseguidos durante su gestión. «No le puedo decir más que gracias a los muchachos», expresó, aunque sí admitió que «obvio que queremos jugar mejor, siempre».

Y por último, JRR criticó que «cuando uno prende la tele parece que estamos en semis y todo lo que pasó para atrás no fue nada». «Tratamos de tener calma, sabemos que todos los días se tiene que hablar y si otro club hubiese conseguido todo lo que logramos nosotros, dirían que es el Real Madrid o Barcelona», disparó.

Más frases destacadas de Riquelme

Las obras que se vienen en Boca: «Si seguimos en el club vamos a hacer un hotel en el predio para poder decir que estamos a la altura de los mejores clubes del mundo. Había muchas canchas que se inundaban en el club. Estaba abandonada. Tuvimos que arreglar todo. Las cosas hablan por sí solas. La Bombonera también se inundaba. Es una alegría que el de la UEFA diga que tenemos una cancha de nivel europeo».

La ampliación de la Bombonera: «En mente tengo que el próximo partido vuelva a ser una fiesta, que la gente esté contenta. Para que la cancha de Boca sea la más linda del mundo es culpa de nuestros hinchas. No se siente en otro lado, es una experiencia increíble pero el que fue futbolista y estuvo ahí, nunca más lo va a vivir. Lo que vivieron los chicos el otro día fue hermoso y estoy feliz por cómo se comportaron. Nos tocó ir perdiendo y gracias a los coordinadores que le repiten que tienen que competir y no es todo ganar, se comportaron muy bien y tuvimos la suerte de ganar. No hay que prometer cosas que no se pueden cumplir. No sé si se puede remodelar, no estudié para eso. Pero es hermosa. El viernes se inundó todo el país y al otro día se pudo jugar igual. Está hermosa».

El Boca de Almirón vs. el Boca de Bianchi: «Para ganar siempre tenés que jugar bien y mejor que los demás, suerte tenés pocas veces. Después la forma la van eligiendo los entrenadores. Creemos que tenemos un buen plantel y el entrenador puede elegir de qué manera quiere jugar. Eso era lo que deseábamos, que mire para atrás y sepa que tiene para que lo ayuden. Pero creo que eso se lo tienen que preguntar a Almirón. Bianchi cambió la cabeza de todos, hizo pensar que ganar la Copa era muy fácil y la única manera era como jugaba él. Yo creo que hoy en ese 4-3-3 no sé de qué jugaría así que tuve la suerte de nacer antes».

Sobre ‘Colo’ Barco: «Barco es un atorrante. Juega en cualquier lado y lo hace bien. Tiene mucha técnica, buen pie, está creciendo al lado de estrellas y ojalá que todos los chicos que tenemos puedan aprovechar el día a día y sacar provecho. Valentini está muy bien y ojalá todos los chicos de inferiores disfruten».