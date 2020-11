Jornada financiera: por qué el dólar libre cayó 10 pesos luego de la escalada de la semana pasada

La cotización del circuito informal empezó la semana con un brusco descenso. No obstante, la brecha con el dólar mayorista sigue por encima del 100% y se mantiene la presión en el circuito oficial

Luego de tres jornadas en alza, el dólar libre recortó hoy $10 y cotizó a $162, mientras el Banco Central consiguió comprar más de USD 40 millones, según indicaron fuentes del mercado . De esta manera y pese a la fuerte escalada de la semana anterior, el billete que se negocia en el circuito informal empezó la semana con un brusco descenso, aunque había arrancado el día en alza y revirtió la tendencia a media jornada.

En los anteriores tres días, el billete que se consigue en el mercado ilegal había subido $23, desde $149 a $172, un nivel que empezó a preocupar en esferas oficiales, pero lejos del récord de $195 registrado el 23 de octubre. Con esta caída, la brecha con el billete en el segmento mayorista descendió a 106,4%, aunque antes de las últimas tres jornadas en alza había bajado al 84%.

Según el operador financiero Christian Buteler, la caída de la cotización del dólar libre respondió a jugadores del mercado que ofrecieron la divisa unos dos pesos por debajo de lo que se negociaba.

“Hoy hubo manos amigas en el mercado interviniendo. Eso fue bastante obvio y lo hizo bajar fuerte. Incluso algunas cuevas decidieron correrse para no quedar pegadas a esos precios”, dijo Buteler a Infobae.

“Aparecen en momentos del mercado con posiciones debajo del valor del mercado de ese momento y con eso te derrumban el precio. Hoy aparecieron cuando estaban a $173 vendiendo a $171. Eso hace que el precio baje. Lo que hay que entender es que no es ni un mercado muy grande ni uno muy transparente. Por eso permite este tipo de manejos”, analizó.

Para Matías Rajnerman, director de Ecolatina, es importante que se haya cortado con la suba de los últimos días aunque advirtió que la brecha sigue de todas formas a niveles muy altos.

“La caída no responde a nada puntual. No me parece que la expectativa global por los resultados de las vacunas contra el Covid-19 haya impactado en el mercado del dólar paralelo. Tiene que ver con la restricción de la liquidez. No obstante, la brecha sigue en niveles incompatibles con el normal funcionamiento de la economía”, destacó.

Mientras que para Natalia Motyl, economista de la Fundación Libertad & Progreso, la caída del dólar paralelo responde también a un aumento de la deuda remunerada para absorber esa inyección de pesos que se registró durante gran parte del período de pandemia.

No obstante, la presión cambiaria no se detiene a pesar de un contexto global más amigable y de los intentos del Gobierno por recuperar la confianza del mercado a través de la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), puestos en duda este fin de semana por una carta de senadores oficialistas que critica el rol del organismo internacional.

En cuanto a las cotizaciones de los dólares financieros, el dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó casi 1% a $147,61, con lo que la brecha frente al oficial se ubicó por encima del 84 por ciento.

La fuerza de la demanda, mientras tanto, se hace sentir en las cotizaciones financieras de la divisa. El Gobierno acompaña las “señales en la dirección correcta” con intervenciones agresivas en el mercado de bonos en un intento por mantener a raya al contado con liquidación y al dólar MEP, las cotizaciones que surgen de la operatoria con bonos y acciones.

En tanto que el dólar Bolsa o MEP operó con una suba de 1,2% a $142,92, y de este modo la brecha con el mayorista se estableció en el 78,7 por ciento.

En el circuito minorista, el dólar cotizó en promedio -según el relevamiento del Banco Central- a $85,60 para la venta. Mientras que con el agregado del impuesto PAIS y del gravamen del 35% que se puede deducir de Ganancias o Bienes Personales, la cotización subió a $141,24, 57 centavos más que el viernes.

En una jornada con un internaste volumen operado -llegó a USD 296,2 millones, 30% más que el viernes-, el dólar cerró en el sector mayorista, donde opera el Central, a $79,97 por unidad, 22 centavos arriba del cierre del viernes pasado. Un monto de ese nivel no se verificaba desde los primeros días de octubre.

“La divisa norteamericana operó con subas direccionadas por las intervenciones oficiales en un escenario de mejora de la oferta genuina. Los precios se movieron siempre dentro del rango de fluctuación que la autoridad monetaria dispuso para el primer día de la semana, muy acotado por la regulación del Banco Central”, analizó Gustavo Quitnana, operador de PR Corredores de Cambio.

“Luego de varios días con saldo negativo por su intervención, el Banco Central pudo obtener una recomposición de sus tenencias absorbiendo oferta excedente en el mercado”, agregó.

Para Quintana, en un escenario de mayor fluidez de los ingresos de los exportadores, el Banco Central “volvió a exhibir un neto cercano a neutro para noviembre, que disipa provisoriamente la tensión sobre el mercado mostrando un resultado más próximo con las expectativas oficiales”.

Merval y ADRs, en alza

Las acciones locales se contagiaron del buen clima internacional y presentaron alzas considerables en la mayoría de las compañías. En ese marco, el índice S&P Merval cerró con una alza de 2,4% al alcanzar las 51.084,91 unidades.

Entre las acciones que encabezaron las alzas de hoy figuran las de Telecom Argentina (+7,6%), seguidas por las de Cresud (+4,7%) y las de YPF (+4%). En tanto, entre las bajas se destacaron las caídas de Sociedad Comercial del Plata (-1,4%); las de Cablevisión Holding (-1%) y las de Transportadora de Gas del Sur (-0,6%).

Entre las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street lograron subas mayores en sectores rezagados por el Covid-19, en tanto que el sector bancario finalizó con activos levemente de forma mixta.

Las alzas las lideraron IRSA Propiedades Comerciales con una suba de 22,9%, seguidas por las de Despegar (+11,8%) y las de Tenaris (+7,1%).

Fuente: Rava Bursátil

Por otro lado, el clima político vuelve a tornarse tenso a causa de que el día de mañana habrá un día importante en el Congreso debido a que se debate en Diputados la nueva ley sobre el impuesto a la riqueza.

El Riesgo País cerró en los 1321 puntos y tocó mínimos desde hace varias semanas atrás y de esta manera se aleja de los más de 1400 puntos en los que promedió las últimas semanas.

En cuanto al mercado de bonos, los principales títulos en dólares registraron subas de hasta 2,2%, confirmando la tendencia iniciada hace dos semanas.

Los aumentos más destacados fueron para: el Bonar 2035 (2,2%); el Bonar 2030 (2%); y el Global 2046 (1,8%). Pese al buen momento de los bonos, operadores locales advierten que no se logra disipar por completo el clima de desconfianza, más allá de los síntomas positivos.

En Wall Street, el índice industrial Dow Jones creció 1,6% y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,6 por ciento.

