Jorge Vara dice que «no es tan malo» el Presupuesto 2023 para Corrientes

El diputado nacional, además, dijo que «hay rubros en lo que se disminuye y en otros se incrementa» en cuanto a los fondos que recibirá la provincia.

El diputado nacional por Corrientes, Jorge Vara, dialogó con Radios Dos para referirse sobre el Presupuesto Nacional 2023 que este miércoles por la madrugada contó con media sanción por parte de la Cámara de Diputados.

El legislador radical asegura que el presupuesto del próximo año para la provincia de Corrientes «no es tan malo». Además, señaló que «hay rubros en lo que se disminuye y en otros se incrementa» en cuanto a los fondos recibidos por Nación.

«En valores actualizado interanual se supone que tiene que tener algo parecido. No se cuenta con menos fondos, pero tampoco hay una diferencia sustancial», remarcó Vara en comunicación con el programa «La Tarde».

En cuanto a las obras que recibirá Corrientes, dijo: «Hay diferencias significativas sobre el final del día viernes. Ajustan para muchas provincias montos muy importante que no fueron aplicados para la situación nuestras».

Luego, agregó que «hay obras que figuran con montos irrisorios porque en el fondo no se van a hacer. Ejemplo, la Ruta nacional 12 a Saladas figura con 150 millones y con eso no haces nada. Además, el proyecto ejecutivo es pavimentar la banquina y con eso no solucionas el problema», cuestionó.

