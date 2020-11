Jorge Valdano se quebró en vivo al recordar a Maradona

Jorge Valdano es uno de los analistas más prestigiosos del mundo. Vive en España desde hace décadas y trabaja para la televisión española. Este miércoles, en la previa de un partido de Champions League, el hombre nacido en Las Parejas se quebró al recordar a Diego Maradona.

El delantero del seleccionado argentino, que marcó un gol en la final del 86 a pase de Diego, dijo: “Me sorprendió mucho la noticia y como a todos me dolió inmensamente; por el jugador y por el hombre». Y luego, le preguntaron por sus vivencias con él. Valdano empezó a responder: “Muchos de los recuerdos cuando los rememoraba y me producían una sonrisa…” y no pudo seguir.

La voz se entrecorta, la emoción asoma.

Fueron unos diez segundos de Valdano sin poder emitir palabras y en su rostro se reflejaba el dolor. Su compañera de la TV española llenó el vacío televisivo y lo dejó transcurrir el momento entre lágrimas.