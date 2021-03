Jimena Barón está lista para volver a la televisión de la mano de Marcelo Tinelli

Luego de muchos meses en silencio Jimena vuelve al ruedo como jurado del reality de Laflia y ya puso la firma. Mirá.

Tras muchos meses de haber cerrado su cuenta de instagram, Jimena Barón está lista para volver a los medios, esta vez de la mano de Marcelo Tinelli, quién comandará «La academia» un nuevo reality show que mezclará el bailando por un sueño, humor y talentos nuevos.

El formato será una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. El jurado estará integrado por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Hernán Piquín y Jimena Barón que acaba de firmar el contrato junto a Tinelli y recorrió las instalaciones de lo que será el nuevo estudio.

Hasta el momento, los participantes confirmados para el nuevo reality de talentos son: Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín Cachete Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López y Sofía Jujuy Jiménez, según reveló el conductor de Los Ángeles de la mañana. “Ya contaré más”, prometió.

Y agregó sobre el nuevo formato: “Olvídense del Bailando tradicional: va a haber humor, musicales y una academia. Se llama La Academia porque ShowMatch este año va a tener a los participantes y el jurado. La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas. Va a haber de todo”, amplió.

Filonews

