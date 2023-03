Jey Mammon: «Yo no violé, no abusé y no drogué a ninguna persona»

“Estoy atravesando quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabia que se podía sentir, que una persona podía experimentar lo que estoy experimentando. Es nuevo para mí”, señaló el conductor de «La peña de Morfi» (Telefe) al comienzo de la grabación.

“Yo no violé, yo no abusé, y o no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante”, añadió reafirmando su inocencia.

Luego dio su versión sobre el encuentro con Benvenuto, quien realizó la denuncia: «A Lucas lo conozco. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta y dice que tenía 14 años. Él, en esa fiesta, tenía 16. Ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo».

«Jamás puse debajo de la alfombra esa relación porque íbamos de la mano por la calle, nos besábamos. Esa relación duró hasta sus 25 años, con idas y venidas. Fue una relación de amor, contención y consentimiento. Nada más lejano que una violación, un abuso. Nada de eso. Necesito negarlo», agregó el músico en su video, el cual se extiende por más de siete minutos.

“El daño que me están haciendo es enorme. Yo necesito el juicio de la verdad. Los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo”, aseguró entre lágrimas.

“Es por eso que hace más o menos una semana que yo tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar, no a decir, a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. ¿Pero saben qué? No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas… Estoy en esta silla y no me puedo ni parar”, aseguró Juan Martín Rago, tal su verdadero nombre.

Y para finalizar, con la voz quebrada enfatizó: «Yo necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo. Gracias».

