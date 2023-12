Javier Milei fue a votar a Boca y fue recibido con silbidos e insultos de los hinchas

Luego del ida y vuelta de cautelares presentadas por la fórmula Ibarra – Macri, que retrasó el sufragio varios días y hasta se especuló con una posible intervención judicial, finalmente los socios están ejerciendo su derecho a votar; y uno de los miles que se presentaron, hasta el momento, está el Presidente, quien es socio activo número 76.296.

La presencia de Javier Milei, quien decidió meterse de lleno en la interna en Boca, fue confirmada por su socio político Mauricio Macri. Tras confirmarse su presencia, se debió llevar a cabo un operativo de seguridad diferente, ingresó por Aristóbulo del Valle e Irala, atravesó el hall central y salió al campo de juego por la platea Sector L hasta la Carpa A, mesa 20 dónde tardó menos de tres minutos en votar.

Pero fue recibido con insultos y silbidos por los socios xeneizes que estaban presentes en la Bombonera. «El club es de los socios» y «Aguante Boca», «Gallina», fueron algunos de los cánticos que se escucharon en medio del repudio generalizado.

Poco antes de que comenzara la pelea judicial por las elecciones en Boca, el jefe de Estado se mostró a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, algo que recibió el rechazo por parte de la mayoría de los clubes, entre ellos Boca.

Pero, además, Milei decidió meterse en la interna del club de la Ribera y al día siguiente de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre, admitió en Twitter sus «ganas locas de volver» a la Bombonera si el «Titán» Martín Palermo asumía la conducción del primer equipo, quien llegaría de la mano de Ibarra y Macri.

En tanto, el archivo no lo ayuda demasiado, ya que él declaró que «era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. ¿Cómo pueden traer a un cinco que no marque?. Gago tiene menos marca que La Salada».

También reconoció que «hinchó por River» en el partido por la final de la Copa Libertadores del 2018 que se disputó en Madrid.