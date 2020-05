Jair Bolsonaro, cada vez más complicado: la Corte liberó el video en el que pide interferir la Policía para frenar una investigación

El ex ministro de Justicia Sergio Moro acusó a Bolsonaro de intentar interferir con la Justicia al desplazar al titular de la Policía Federal que llevaba adelante una investigación contra sus familiares y allegados.

En las imágenes del video puede verse a un exaltado Bolsonaro que dice: “No voy a esperar a que me jodan a mí y a mi familia. Si no se los puede cambiar, hay que cambiar a su jefe. Y si no se puede cambiar al jefe, cambia al ministro. Y punto. No estamos aquí para bromear”.

En otro pasaje del video, el Presidente brasileño se queja acerca de la imposibilidad de obtener información por parte de la policía y otras agencias de seguridad. “No se puede trabajar así. Es difícil. Por eso voy a interferir. Punto final”, disparó.

Bolsonaro clama además por armar a la población para enfrentar a gobernadores e intendentes que obliguen a hacer cuarentena con la pandemia y dijo que “es muy fácil instalar una dictadura en Brasil”, en referencia a sus rivales políticos, no a sus intenciones.

Durante el encuentro el ministro de Educación, Abraham Waintraub, sugiere poner en la cárcel “a todos los ministros del Supremo Tribunal Federal”.

Dos horas de video con gritos, insultos y ataques al principal socio comercial de Brasil, China, en los cuales Bolsonaro también dice que va a cambiar la conducción de la seguridad para que “no jodan” a su familia y amigos con investigaciones en la policía de Río de Janeiro.

“Por qué estoy armando al pueblo? Porque no quiero una dictadura. Quiero todo al mundo armado, el pueblo armado jamás será esclavizado“, dice Bolsonaro en la reunión de gabinete del 22 de abril. Al día siguiente de ese encuentro el Gobierno anunció que aumentaría el límite de compra de municiones para aquellos ciudadanos que tuvieran armas.

Este video fue presentado como prueba por la querella, el ex juez y ex ministro Sérgio Moro, para afirmar que el presidente quería manipular investigación de la Policía Federal contra su familia.

Moro estaba presente en la filmación y renunció un día después.

Bolsonaro afirma también en la filmación que tiene su propio sistema paralelo de inteligencia por fuera de las instituciones como Policía Federal o la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).

“No soy informado por el servicio de información, entonces voy a e interferir”, dice Bolsonaro, quien históricamente durante su vida de diputado defendió a las bandas parapoliciales ilegales que controlan parte del delito en Río de Janeiro.

En otro trecho, Bolsonaro dice que algunos ministros no están alineados y que echará a los que sean elogiados por diarios como Folha de Sao Paulo y la cadena Globo.

En tanto se puede ver al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, asegurar que es el momento de aprovechar que la población y la prensa tienen su atención puesta en la pandemia del nuevo coronavirus para relajar regulaciones y así aumentar la porción del Amazonas en la que está habilitado el pastoreo.