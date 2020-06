Jaime Durán Barba: “No trabajo más con Macri, lo acompañé hasta el final”

El consultor político Jaime Durán Barba se refirió a su relación con el ex presidente y ¿ex líder? de Juntos por el Cambio.

El principal asesor del ex presidente Jaime Duran Barba se refirió a su relación con Mauricio Macri y lanzó una contundente definición: ya no trabajo más con el ex jefe de Gobierno y ex Presidente. Asimismo, dio a entender que la carrera política del ex mandatario ha llegado a su punto final, diferenciándose así del ala dura de Juntos por el Cambio, que aun le responde y viene militando contra la cuarentena.

“Estimo mucho a Mauricio pero no trabajo más con él. Lo acompañé hasta el final”, fue el contundente anuncio del ecuatoriano, en diálogo con FM Futurock. Así, puso fin a una relación laboral que fue exitosa para ambas partes y duró 14 años, desde que lo asistió en la campaña para diputado nacional en 2005 y cayeran derrotados en 2019, ante el Frente de Todos. Durán Barba no trabajaba aun con Macri en lo que había sido su única derrota electoral: el balotaje para la jefatura de Gobierno de 2003.