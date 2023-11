Jaime Durán Barba: «En el debate, a Javier Milei lo abandonó hasta Fátima Florez»

El asesor político y columnista de Perfil, Jaime Durán Barba, aseguró que la alianza entre el PRO y Javier Milei “es un matrimonio raro”. Además, destacó la figura del candidato oficialista en el debate. “Me sorprendió la poca preparación de Milei, sin fuerza y sin iniciativa; mientras que Sergio Massa tuvo un manejo muy profesional del escenario”

¿Qué te pareció el debate de ayer?

Por un lado, me sorprendió la poca preparación de Javier Milei, sin fuerza y sin iniciativa; mientras que Sergio Massa tuvo un manejo muy profesional del escenario. Por otro lado, me llamó la atención que nadie del PRO que apoya a Milei acompañara al candidato en el debate. Van de extremo a extremo: Milei va a la casa de Macri, se reúne con la candidata (Patricia Bullrich), planifican una estrategia, varios dirigentes del PRO azotan como voceros de la campaña y en el momento del debate no lo acompaña nadie, eso no se hace.

Massa vs. Milei: un debate tenso, con cruce de denuncias y la sombra de Macri y Cristina

Si lo están apoyando debería haber una buena cantidad de personas importantes del PRO en el debate, porque además esos gestos implican entusiasmo o decepción de aquellos que el domingo deberán fiscalizar. Los del PRO que iban a ayudar a Milei, si ven que nadie del PRO va al debate, la fiscalización va a salir mal.

El rol de Mauricio Macri en la campaña

Nosotros titulamos la apertura de este programa “Massa 2 – Macri 0”. Te habrás enterado de la polémica que hubo entre Mauricio Macri y Gerardo Morales, cuando Macri publicó en redes que este era un país raro en donde “Gerardo Morales y Milagros Sala van a votar al mismo candidato».

Nos preguntamos si el responsable de la coincidencia en esos votos es Mauricio Macri. Gerardo Morales no se quedó atrás y le respondió al ex presidente con un video de Patricia Bullrich en campaña hablando en contra de Javier Milei, que termina con el abrazo de la dirigente y el candidato libertario. ¿Es Macri el gran responsable de la derrota de Juntos por el Cambio?

El problema de Juntos por el Cambio es que la última época tuvo un manejo poco acertado. Mauricio Macri fue una máquina de ganar elecciones desde el 2005 hasta el 2017, no hubo elección que no gane en la Provincia, en la Ciudad o en el país. Tenía un magnífico equipo de gente que ayudaban a pensar, pero si un gran piloto no tiene coche y asoma en la pista con una patineta, le va mal, y eso es lo que le pasa a Macri ahora.

Es cierto que Patricia Bullrich dijo todo eso de Milei, pero también es cierto que este la acusó de poner bombas en un jardín de infantes. No sé qué cara hubiesen puesto los dirigentes del PRO si anoche escuchaban a los jóvenes que respaldan a Milei gritando “la casta tiene miedo”.

Es un matrimonio muy difícil ese, entre personas que quieren un cambio disruptivo y gente que ya no está en esa posición, es decir, fueron el cambio pero ya no lo son.

Esta alianza tardía entre el PRO y LLA, ¿fue un error político?

Es un matrimonio raro. Si eso hubiese ocurrido cuando el PRO era un grupo que transmitía la idea de “cambio”, hace 10 años, habría sido más acertado. Pero ahora el PRO se ha hecho más estable y LLA es duro por disruptivo. Todo tiene su ventaja y su desventaja en la vida, pero no es posible que el candidato ganador vaya a la casa del líder del grupo que no clasifica para segunda vuelta, parezcan tan relacionados y que después no estén juntos en el debate. Son extremos simbólicos de absurdos. Es muy contradictoria la relación de ellos.

En una oportunidad marcaste que los debates tenían poco influencia en los resultados electorales. ¿Creés que este debate puede tener alguna consecuencia?

Creo que el debate puede tener alguna consecuencia en los resultados porque la distancia entre Massa y Milei fue demasiado grande. Se vio un Massa domado y profesional y un Milei desconcertado. En el debate, a Milei lo abandonó hasta Fátima, era una cosa muy desordenada lo que rodeaba a Milei, se lo veía desencajado, no era el Milei entusiasta con la motosierra.

Sí, también. A él no le gusta decir eso, le gusta decir que a él se le ocurre todo, lo cual es anticuado. Cualquier líder moderno tiene un equipo importante de gente de peso que le ayuda a planificar, y eso no le quita liderazgo al candidato, le da fuerza. No hay que tener miedo de ser moderno y tener equipo. Creo que Rubí tiene ese papel en el equipo de Massa.

