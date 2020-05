Ituzaingó es la primera ciudad argentina en abrir los gimnasios

Darío Miño, periodista de Ituzaingó, habló con Radio Sudamericana y comentó que la localidad es la primera en el país en habilitar la apertura de los gimnasios. Esto tiene que ver con que no tienen casos positivos, lo que permite que la gente se mueva de otra manera.

En concordancia con las últimas decisiones del gobierno nacional en cuanto a la flexibilización de la cuarentena tras 50 días de aislamiento social, la localidad de Ituzaingó se convirtió en la primera en el país en reabrir los gimnasios.

En la ciudad hay cerca de 12 gimnasios habilitados por la Municipalidad, y la cantidad de personas que puedan ingresar dependerá del espacio de cada uno de ellos, ya que hay que mantener la distancia social. “Además el municipio habilitó la caminata, el trote y el ciclismo, cada uno en su barrio, a 500 metros de su domicilio y con barbijo”, dijo Darío Miño, periodista de Ituzaigó. “De 8 a 18 cualquiera puede hacer todas estas actividades físicas”.

Cabe descartar que la ciudad tiene 20 mil habitantes, no tiene casos positivos de coronavirus por lo que la flexibilización de las medidas se fueron haciendo posible

¿Quiénes podrán concurrir? Personas mayores de 14 años y menores de 60, quienes deberán mantener la distancia. Además tendrán que firmar antes una declaración jurada, que indique su buen estado de salud, que no presentan síntomas asociados con el coronavirus y que no han estado en contacto con personas que volvieron del exterior.

Dentro del gimnasio, cada usuario tendrá una estación de trabajo con sus propios elementos, los cuales no podrán ser intercambiados. No estarán permitidos los entrenamientos grupales, ni siquiera en parejas. Será obligatorio el uso de tapabocas, pero no es requerido por el Municipio el control de temperatura de los usuarios.

