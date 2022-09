Itatí: Una multitud llegó a la casa de la Virgen Morena

Diferentes parroquias de Corrientes y la región llegan este domingo a la casa de María de Itatí para agradecer y pedir. Monseñor Andrés Stanovnik dijo que «este es un regalo por parte de la Virgen».

La 43ª Peregrinación Juvenil a Itatí partió rumbo a la casa de María para renovar sus votos de fe, cumplir una promesa o sólo por la necesidad de caminar a los pies de la Virgen Morena.

Ante un importante operativo de seguridad en el que se destaca el desvío de los vehículos de pequeño y gran porte para el paso de la interminable columna de fieles, se vivió una jornada de mucha alegría en los jóvenes ya que pudieron volver a peregrinar con sus parroquias para venerar a la Virgen en la Basílica de Itatí.

La salida se realizó luego de la bendición de monseñor Andrés Stanovnik a los miles y miles de jóvenes que, tras ello, emprendieron su camino a pie por algo más de 70 kilómetros hasta la localidad de la Madre María donde los recibe este domingo, como siempre, con los brazos abiertos.

Los rostros de los jóvenes peregrinos reflejaban una mezcla emoción, felicidad y mucho compromiso para poder llegar a cumplir eso que sólo impulsa la fe y el amor a María.

En declaraciones a época, monseñor Stanovnik destacó: «Irán acompañarlos con la oración con mensajes de aliento para que este acompañamiento los ayude a encontrar el rumbo en la vida y los argentinos podamos cambiar en la paz y fraternidad. No me cabe una imagen en el cuerpo, siento no poder acompañarlos como lo hice todos los años», destacó.

«Ofrezco este sacrificio para que este potencial de fe que manejan los jóvenes sepamos encauzar los pastores desde la Iglesia. Es un regalo y damos gracias al Señor y a la Virgen que podamos realizar este camino con los jóvenes. Una multitud, se calculó 200 mil, y probablemente supere todo esto. Es un potencial humano hermoso sepamos abrazarlos», detalló.

Peregrinación Itatí

