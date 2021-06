Ita Ibaté vuelve a fase 3: Hasta el intendente y su vice tienen Coronavirus

El intendente de la localidad de Ita Ibaté, Walter Almirón y el viceintendente, Rodrigo Melgarejo, confirmaron mediante sus redes sociales que tienen coronavirus. Además, otros concejales también estarían contagiados y no se descarta que también se agreguen a la lista otros trabajadores de la Municipalidad de Ita Ibaté. A raíz de este brote, resolvieron que la localidad vuelva a fase 3 por 10 días.

Quiero informarles que di positivo para COVID-19, sanidad se encuentra trabajando para establecer nexo y trazabilidad», aseguró el mandatario municipal en las redes sociales. Mientras que, el viceintendente, hizo lo propio: «Quiero informarles que hace un momento me comunicaron que di positivo de coronavirus. Por lo cual me encuentro aislado y no estaré atendiendo hasta nuevo aviso».

En este contexto, la localidad correntina emitió un comunicado oficial alertando a los vecinos que no asistan al hospital local al tener contacto estrecho o síntomas de coronavirus y que el área de sanidad visitará los domicilios.

El medio Pf Produccion informó que como consecuencias del brote se produjeron al menos dos traslados al hospital de campaña de Corrientes y que se recomienda a la población evitar la circulación.

