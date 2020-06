“Isso não é falado”:Brasil deja de informar oficialmente sobre el coronavirus y fue quitado del balance mundial

Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia de coronavirus en el mundo, anunció este sábado un cambio de metodología para el conteo de contagios y muertes por la enfermedad y el último balance oficial registró una considerable reducción en ambas cantidades, lo que despertó críticas de la oposición.

El viernes por la tarde, el Ministerio de Salud de Brasil retiró un sitio web que mostraba la evolución de la epidemia en el tiempo, por estado y municipio. El ministerio también dejó de informar el total de casos confirmados, que han superado los 645.000, más que en cualquier otro lugar fuera de Estados Unidos, cuando el número total de muertes acaba de pasar a Italia con más de 35.000.

El sábado por la tarde este sitio volvió a estar visible, pero no informa el total de casos o de muertes. Solamente está disponible la información relativa a las últimas 24 horas, no el acumulado desde el comienzo del brote.

El último boletín informa solo 164 muertes y 5.974 nuevos positivos, muy lejos de los 1.005 muertos y 30.830 nuevos casos de los que se informó anoche y de los 1.492 decesos y 31.890 positivos de los que se dio cuenta el jueves, puntualizó la agencia Europa Press.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro justificó hoy las modificaciones, así como también la decisión de divulgar los reportes diarios sobre coronavirus después de las 22, cuando ya terminó el informativo de TV Globo, el más visto del país.

“El Ministerio de Salud adecuó la divulgación de los datos sobre casos y muertes relacionados al coronavirus” y “a lo largo del enfrentamiento a la enfermedad, la recolección de informaciones evolucionó con capacitación y servicios de laboratorio“, afirmó Jair Bolsonaro en su perfil de Twitter.

1- O @minsaude adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes relacionados ao Covid-19.

Ao longo do enfrentamento da doença, a coleta de informações evoluiu com capacitação e serviços laboratoriais. As medidas, assim, permitem obter dados mais precisos sobre cada região.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2020