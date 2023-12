Ishii, el intendente del Poncho, con campos millonarios en Corrientes

Los campos de Corrientes, desde hace alrededor de 15 años, siguen siendo los más atractivos para que políticos y dirigentes que se pasaron a millonarios, licuan sus dineros conseguidos bajo sospecha. A los informes realizados por Noticias Taragüí, sobre la adquisición en millones de dólares de estancias en Mercedes, por el presidente de la AFA, Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, Cerro Tuna, y el ex multi-funcionario kirchnerista Agustín Rossi, El Altillo SRL, ahora se suma la del actual intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien ya fuera fue denunciado en su momento por enriquecimiento ilícito. Esa localidad es una de las más pobres del Distrito bonaerense. La tremenda indigencia que existe en ese municipio, no prohíbe a Ishii, que haya hecho inversiones ganaderas de alto nivel en tierras correntinas, más precisamente en la zona de Saldas y Mburucuya hace un par de años, y más recientemente entre Esquina y Goya, donde la hectárea no baja de los 2500 a 3000 dólares como muy barato. Siempre hacen figurar a testaferros. El volumen del movimiento quincenal de la hacienda del jefe comunal que se hizo conocido por llevar un poncho sobre el hombre, sería de 500 novillos y terneros. Algo verdaderamente descomunal. Hace más de veinticinco años, Ishii solo acredita ingresos por cargos públicos, desde que fue electo concejal en 1995. Ahora, el intendente varias veces acusado, está acusado de integrar directamente cuatro sociedades: Amina S.A.; Compañía Productora de Carnes S.A; Seis Alas S.A.; y Anthor Importacao e exportacao de géneros alimenticios LTDA, esta última radicada en Brasil. Y forma parte, indirectamente, de otras seis, junto a sus hijos y socios: Ocean East Trading; KEA S.A.; Vianden Funds S.A.; Talca Agro S.A., Con y Agro S.A.; Con y Agro SRL. Según la denuncia, los seis hijos del intendente integran y cruzan las sociedades comerciales. La mayoría de ellos las integraron a edad temprana y sin patrimonios propios, dada la carencia de antecedentes laborales para justificarlos. Hoy Corrientes, es su mayor eje de su producción ganadera.

