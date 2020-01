Irán advierte que “matar a Trump no sería suficiente para compensar la sangre de Soleimani”

El jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria dijo que EEUU debe ser “expulsado completamente de la región”.

La tensión entre Irán y Estados Unidos tras el asesinato de Qassem Soleimani sigue en aumento. Este lunes, Amir Ali Hajizadeh, jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, afirmó que “matar a Trump no sería suficiente” para compensar la muerte de su compatriota. En este sentido, sostuvo que la única forma de que Estados Unidos pague por su accionar es que sea “expulsado completamente de la región”.

En declaraciones a la TV estatal iraní, Hajizadeh manifestó: “Disparar un par de misiles, atacar una base o incluso matar a Trump no es lo suficientemente valioso como para compensar la sangre del mártir Soleimani”.

Según el militar, lo único que puede compensar la muerte del jefe de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución es la “expulsión completa de Estados Unidos de la región”.

En esta misma línea, el Parlamento iraquí pidió este domingo al Gobierno “poner fin a la presencia de tropas extranjeras” en el país. La decisión fue aprobada por los diputados en una sesión celebrada de urgencia en la que se votó a favor del cierre del espacio aéreo, marítimo y terrestre para las fuerzas de otras naciones.

En tanto, varios carteles hicieron alusión a la advertencia que los principales líderes del país le enviaron a EEUU tras el asesinato del jefe militar, y reivindicaron el “derecho de la población a buscar una dura venganza“.

Luego de la promesa de venganza por parte de las autoridades iraníes, Donald Trump aseguró en las últimas horas que tiene en la mira 52 lugares de ese país donde golpeará “rápido y fuerte” en caso de recibir un ataque.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente norteamericano manifestó: “Que esto sirva como una ADVERTENCIA de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, tenemos identificados 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años), algunos de ellos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, e Irán mismo, SERÁN GOLPEADOS MUY RÁPIDO Y MUY FUERTE“.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020