IOSCOR: una afiliada denuncia abandono de persona

Se trata de una mujer oriunda de Mercedes, padece desde hace más de dos décadas una extraña dolencia y desde 2022 su estado se agravó y necesita cirugía con derivación a Buenos Aires. “Están haciendo abandono de persona. No les importó”, denunció a través de su cuenta personal de Facebook.

La obra social de la provincia (IOSCOR) vuelve a ser denunciada por falta de atención, ahora por una afiliada oriunda de Mercedes (Corrientes) quien, al no tener respuestas de funcionarios de la intervención del organismo, hizo público su caso.

A continuación, la publicación textual en la cuenta personal de Facebook

Soy Moira Mónaco, de Mercedes Corrientes , el IOSCOR NO APROBÓ mi cirugía en el Hospital Cardiológico de Ctes, me derivaron al Hosp. Clínicas de Bs.As donde NO fueron capaces o NO quisieron hacerme las cirugías que NECESITO URGENTE, para poder tener una mejor calidad de vida.

Después de 3 años de dolor continuo, de tomar 15 pastillas por día, para no enloquecer del DOLOR, y no estar tirada en una cama, ya NO TENGO una VIDA NORMAL, ya no puedo hacer gimnasia, caminar sin después descomponerme del dolor, etc.

En la Fundación Favaloro me vió el Dr. Dándolo, especialista en mis ENFERMEDADES RARAS, padezco de Síndrome de Cascanueces, Congestión Pélvica (dilatación de venas hipogástricas,renales, entre otras) y endometriosis. Él PUEDE hacerme las CIRUGÍAS que me ayudarían tanto, pero IOSCOR, me NIEGA la derivación, el Dr Marcelo Dándolo es coautor del “Consenso Argentino de Congestión Pélvica”, siendo uno de los poquísimos en el País especializado en mis dolencias.

Están HACIENDO ABANDONO de PERSONA, no les importo, aunque tienen extremadamente documentado mi caso.

Aclaro que desde el año 2000 padezco de DOLOR RENAL, pero el dolor abdominal AGUDO desde el 2020.

Rezo mucho y me pongo en manos de DIOS.

Y humildemente les pido que me AYUDEN a DIFUNDIR MI SITUACIÓN, compartan para que llegue a oídos de ALGUIEN que me pueda AYUDAR.

Soy mamá de 3, soy una persona que lucha por difundir la cultura italiana, trato de ayudar siempre, como me enseñaron, quiero TRABAJAR, quiero poder estar parada 1h sin descomponerme.

Me siento REHEN de la obra social qe pagamos hace años, me siento tan cansada física y mentalmente de vivir con dolor 24hs.

Por favor ayúdenme, se deteriora mi vida, compartan, y recen por mí.

