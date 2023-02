Interna en JxC de Corrientes: el PRO desautorizó las críticas de la UCR a la Autovía Ruta 12

Dos diputadas nacionales del PRO por Corrientes, desacreditaron las declaraciones de un funcionario radical de la Municipalidad de Corrientes quien aseguró que la obra inundará zonas aledañas donde se erige y aumentará la siniestralidad vial. “Me llamó mucho la atención lo que dijo. La autovía pasa por la ciudad, por lo que es raro que un funcionario descubra ahora que va a traer problemas”, dijo una de las legisladoras, ex titular de Vialidad Nacional Corrientes y actual diputada nacional. Pidió de manera urgente una reunión con el jefe comunal de la capital provincial.

La interna de Juntos por el Cambio (JxC) Corrientes adquirió una tensión inusitada en los últimos días entre referentes del PRO y radicalismo local, la disputa es por la construcción de la Autovía Travesía Urbana sobre Ruta Nacional 12. Tramo entre Riachuelo y Santa Ana. Un funcionario radical del intendente capitalino, Eduardo Tassano, explicó que dicha obra está mal hecha y provocará inundaciones en la ciudad de Corrientes además de aumentar los siniestros viales.

«Se inundarán porque no se han hecho los ductos necesarios, se han eliminado muchos que iban sobre el carril central, no se han respetado las cotas de niveles para que el agua corra de norte a sur de la autovía», dijo el secretario de Infraestructura Municipal de Corrientes.

A ese diagnóstico sumó: “»En los 12 kilómetros de la autovía sólo hay seis cruces peatonales y prácticamente no hay retornos. Por ejemplo, el vecino que cruza desde el Ciudades Correntinas hacia el Ponce no hará dos kilómetros para hacerlo por un puente. Lo que hará es cruzar por arriba de los New Jersey». Según las declaraciones del funcionario comunal hechas a una radio de la ciudad de Corrientes, la administración comunal de Tassano: «Planteamos algunas cuestiones, pero nunca fuimos escuchados».

Según Cabrera «quienes vienen de Laguna Brava hoy tardan 30 minutos para llegar al centro. Cuando esté terminada la autovía tendrán 45 minutos más de viaje».

La réplica llegó este pasado fin de semana por parte de una diputada nacional por el PRO y ex titular de Vialidad Nacional –distrito 10 Corrientes- durante la Presidencia de Mauricio Macri y actual diputada nacional. “Me llamó mucho la atención lo que dijo. Hablé con el intendente (Tassano) para tener una charla con Cabrera, ya que no lo conozco. Me pareció raro que un funcionario en su cargo diga algo como esto. La autovía pasa por la ciudad, por lo que es raro que un funcionario descubra ahora que va a traer problemas. Con mucha gestión logramos que se apruebe el proyecto, el cual llevó dos años. Ni un paso se dio sin la autorización de los tres municipios implicados (Santa Ana, Riachuelo y Corrientes)”, respondió la legisladora nacional.

“Lo que para mí pasó fue que no se continuó la obra en el ritmo establecido. La licitación realizada en el 2017 contó con mucha competencia, lo cual era bueno para la obra. Lo calcularon en dos años, y llevamos cinco años y la misma lleva incompleta. Al extenderse los plazos, los precios se van elevando muchísimo más. Lo inflacionario, eso sí, está cubierto. Lo que más le perjudica a la empresa a cargo es el factor del tiempo estipulado”, remarcó.

Otra diputada nacional del PRO, se reunió con el jefe del Distrito 10 de Corrientes, Daniel Flores. Tras ese encuentro la legisladora nacional confirmó que el proyecto tuvo cambios y que se reiniciará en las próximas semanas. Los trabajos implicarían una ampliación del presupuesto en más de 5.000 millones de pesos.

Los cruces tienen un fuerte tenor político porque se dan en el marco de la definición de candidaturas rumbo a las PASO de agosto venidero, para definir las postulaciones presidenciales de la alianza opositora JxC. El gobernador Gustavo Valdés es otro de los referentes que intenta gravitar dentro de la coalición, la semana pasada exhibió una fotografía con Mauricio Macri.

Candidatos radicales no miden como favoritos a la presidencia

COMPARTIR