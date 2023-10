Insólito: nadie puede creer la frase del DT de Palmeiras tras quedar afuera con Boca

Las llamativas declaraciones de Abel Ferreira en la conferencia de prensa post-partido.

Muchos decían que el candidato a ganar la Copa Libertadores era el Palmeiras. Sin embargo, Boca hizo su trabajo en el Allianz Arena y dejó afuera del torneo al Verdao nuevamente en una tanda de penales. Luego de este resultado, Abel Ferreira vuelve a ser señalado por la prensa brasilera.

Previamente al duelo de semifinales, el entrenador estuvo en el ojo de la tormenta por sus actitudes contra los árbitros. Inclusive, días antes de que se defina la serie contra el Xeneize, había sido denunciado por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil.

Ahora, Ferreira generó controversia por sus dichos en la conferencia de prensa post-partido. Con respecto al buen rendimiento que demostró su equipo en el segundo tiempo, dijo: “No fueron los chicos que entraron, fue el cambio de sistema que hice del primer tiempo al segundo”.

Relacionado al planteo de la primera parte, el protagonista fue contundente: “No vine aquí para decir: ‘Y si Endrick hubiera jugado… Y si Kevin hubiera estado por derecha’. Mi fútbol no funciona así. Duermo en la cama que hago yo y no en la cama que me hacen, ¿sabes? Pierdo y gano con mis ideas, no con las ideas de los demás”.

¿Cómo quedó el historial entre Boca y Palmeiras?

A pesar del pasaje de Boca a la final de la Copa Libertadores, el historial sigue favoreciendo al Palmeiras. El Verdao posee 3 victorias, igualaron en 9 ocasiones y el Xeneize triunfó en 2 oportunidades.

¿Cómo continúa la agenda de Boca?

Tras vencer al Palmeiras en penales, Boca comienza a pensar en el duelo ante Belgrano que se disputará el próximo martes a las 20 horas. Luego, el domingo 15 de octubre el Xeneize se medirá ante Talleres por los cuartos de final de la Copa Argentina.

