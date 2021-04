¿Insólito gol errado o asistencia fuera de serie? La jugada de la polémica de Cristiano Ronaldo en la victoria de la Juventus ante el Genoa

El artillero portugués falló una oportunidad inmejorable con el arco vacío: el balón dio en el palo y le quedó a Álvaro Morata, quien anotó el segundo tanto de la Vecchia Signora. Sin embargo, la acción tiene diferentes interpretaciones

Es una máquina de hacer goles y busca quebrar récords históricos. No obstante, Cristiano Ronaldo puede no llegar a concretar las chances más fáciles. Un ejemplo se dio este domingo en el partido que su equipo, la Juventus, le ganó 3-1 al Genoa por la fecha 30 de la Serie A de Italia. Fue una jugada donde el portugués suele ser letal, aunque hoy fue la excepción.

La Juve se puso en ventaja a los 4 minutos tras un centro de Juan Cuadrado desde la derecha: Dejan Kulusevski definió con un buen zurdazo al palo derecho del arquero Mattia Perin. Fue el 1-0 para la Vecchia Signora, que siguió controlando las acciones y supo golpear con alguna equivocación de su rival.

Eso pasó a los 22 minutos cuando se produjo el insólito gol que perdió CR7. Hubo una contra donde Federico Chiesa aprovechó un error de un contrario cuyo pase quedó corto, llegó rápido al área y su remate de derecha fue atajado por el guardameta, que quedó en el piso y dejó el arco desguarnecido. El rebote lo capturó Cristiano quien algo exigido metió un taco, pero la pelota dio en el palo y Álvaro Morata puso el 2-0. El artillero lusitano se lamentó, pero pronto recibió el abrazo del delantero español quien le robó una sonrisa.

La situación fue particular porque Cristiano no suele fallar en esa instancia y menos con un arco libre y tan cerca. Es posible lo haya complicado que la pelota le quedó atrás y por eso también empleó el taco más por un recurso que por tirar un lujo. Quizá por eso, no faltó quien en redes sociales echó a correr la teoría de que, sabiendo que podía fallar, el Bicho intentó que al menos la pelota diera en el palo para darle la oportunidad a su compañero. “Unos dicen que falla Cristiano y otros que se ayuda del palo para asistir: la jugada es…”, la presentó el diario Marca, por ejemplo

En la temporada 2020/2021 de la Serie A, CR7 lleva 25 goles (5 de ellos de penal). El global llega a 32 con los 4 en la Champions, 2 en la Copa Italia y 1 en la Supercopa de Italia. Desde su llegada al Calcio el atacante conquistó 77 anotaciones.

En el inicio del complemento, a los 4 minutos, a la salida de un tiro de esquina, Gianluca Scamacca anticipó en el área y con un buen cabezazo descontó para el Genoa, que tuvo dos chances claras para conseguir la igualdad.

Sin embargo, a falta de 30 minutos para el final, la Juve tuvo una que sí aprovechó y por medio de Weston McKennie que con una buena definición de derecha puso el 3-1 definitivo.

Luego de esta jornada el equipo de Turín se mantiene en la tercera posición con 62 puntos, a uno del Milan y a 12 del sólido líder, el Inter, que este domingo se impuso 1-0 al Cagliari. Restan ocho fechas para terminar la presente temporada y ante un Scudetto que es un hecho que termine ganando el equipo neroazzurro, la Juventus buscará terminar entre los cuatro primeros y asegurar su clasificación para la próxima edición de la Champions League, la gran deuda de Cristiano en el club italiano.

