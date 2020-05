Insólito: encontraron vivo en Alemania a un futbolista que habían dado por muerto en 2016

Hiannick Kamba, ex lateral derecho del Schalke 04, fue hallado trabajando en una fábrica energética de la zona del Ruhr. Sin embargo, el jugador había protagonizado un accidente automovilístico hace cuatro años en el que, supuestamente, había perdido la vida

No se trata de una fake news ni de un milagro. El hecho es tan real como insólito: en Alemania encontraron vivo a un ex futbolista que habían dado por muerto en 2016, tras sufrir un accidente automovilístico en el Congo. Así lo informó el diario Bild, que sostuvo que Hiannick Kamba, ex lateral derecho que se formó en las inferiores del Schalke 04 y vistió la camiseta de varios equipos del país teutón, fue hallado trabajando en una fábrica energética de la zona del Ruhr, al noroeste de Alemania.

El 9 de enero de 2016, la Bundesliga se había teñido de luto al anunciar la pérdida de Kamba, hoy de 33 años. Sin embargo, según expresó en diálogo con Bild la fiscal Anette Milk, encargada del caso: “Kamba afirma que fue abandonado por unos amigos durante la noche en el Congo en enero de 2016 y lo dejaron sin documentos, dinero y teléfono”.

De esta manera, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. La principal apuntada por la Policía es su ex pareja, ante la posibilidad de que el futbolista de 29 años haya fingido su muerte con la intención de cobrar el seguro de vida que disponía: un millón de euros. “La sospechosa ha sido acusada de fraude. Pero ella lo niega todo. El procedimiento aún está en curso”, agregó la fiscal.

Lo más curioso es que en 2018, el propio jugador se habría comunicado con la embajada para advertir que la información sobre su muerte era falsa. Aún se está investigando qué fue lo que ocurrió tras ese llamado que debería haber hecho sonar las alarmas del caso hace dos años.

En su etapa como futbolista, el congoleño no llegó a debutar en la Primera de los Azules Reales, en donde coincidió con el arquero Manuel Neuer, y fue cedido al Germania Gladbeck en 2007. Luego, tuvo pasos por distintas entidades del ascenso alemán como el SV Zweckel, SG Borken, Recklinghausen, VfB Huls, Vestia Disteln y el YEG Hassel hasta que en 2015 volvió al Huls hasta la fecha del supuesto accidente que no se supo más de él.

Por el momento, no hay más novedades sobre el caso y habrá que esperar si hay alguna detención relacionada con la desaparición de Hiannick Kamba hace más de cuatro años o que se esclarezcan los motivos de esta confusión que llamó la atención de todo el fútbol alemán.