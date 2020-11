Insólito: Baby Etchecopar insinuó que el robo que sufrió está vinculado con la vacuna rusa

El conductor macrista dialogó con Alfredo Leuco y deslizó una teoría que relaciona el asalto con sus críticas a la Sputnik V.

Después de sufrir un violento robo de parte de un motochorro que finalmente fue detenido por la policía, Baby Etchecopar sorprendió con una insólita hipótesis: el conductor ultramacrista deslizó que el hecho podría estar motivado por sus críticas al laboratorio que produce la vacuna rusa. Sin datos concretos ni pruebas hizo una especulación al aire para atacar uno de los anuncios del gobierno de Fernández.

«No estoy seguro de que haya sido un robo al voleo; la duda surge, o me la hicieron surgir, porque hoy estuve hablando en la radio del laboratorio que hace la vacuna rusa. Es muy raro que pase«, consideró el periodista macrista durante una entrevista con su colega, el también macrista Alfredo Leuco por Radio Mitre.

«Venía cruzando Charcas y siento una mole que se me tira encima y caigo sobre el hombro; me empezó a arrancar el reloj con fuerza y yo lo agarraba a él. Basta, ya me robaron el reloj hace un año, la inconsciencia de uno. No es normal ir caminando por Charcas y que se te caiga un tipo encima. Estuvimos forcejeando treinta segundos y me dio tiempo a que un policía de civil que pasaba, lo agarre. Estoy muy golpeado y me duele mucho», relató Etchecopar.

En ese momento, Leuco le preguntó si estaba seguro de que el robo «había sido al voleo». «No, no estoy seguro de que fue al voleo», respondió Baby. «La duda surge, o me la hicieron surgir, yo no la tenía, porque hoy estuve hablando en la radio del laboratorio que hace la vacuna rusa. Es muy raro que pase. Hoy es raro que pase conmigo o con vos, por ahí es una casualidad y andaban al voleo; pero fue con mucha violencia para ser un robo», especuló sin tener ningún tipo de dato concreto bajo investigación.

Ante esto, Leuco no quiso perder el protagonismo y se victimizó para pegarle a la vicepresidenta Cristina Kirchner. «Me impactó no solo porque seas un colega sino porque yo viví un episodio similar durante el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner) y no fue al voleo. Dos motochorros me dieron una paliza. No fue al voleo. No cuesta nada que la Justicia investigue quién es este tipo, sería bueno saberlo«, pidió Leuco.

«La verdad, la duda me la pusieron colegas, estuvimos hablando mucho de los antecedentes del laboratorio que va a traer la vacuna rusa. Me extraña que pasen estas cosas, ya hace unos días que pasan tipos por la radio diciéndome ‘facho, gorila’; no sé, es raro. No tendríamos que vivir con tanta violencia encima por decir las cosas. A dos días de que el Presidente dijera que el tema de la inseguridad es de los pobres, no de los ricos, y a vos y a mi nos toman como ricos porque laburamos todos los días. Incentivar ese odio también es malo», consideró Etchecopar, quien se encuentra haciendo reposo por el golpe que sufrió.

«Este año tuve dos robos, y si lo sumás al grande, al que me pegaron tiros por todos lados, soy carne de cañón. Cada argentino ya tiene sus dos robos encima. Pero para (la ministra de Seguridad, Sabina) Frederic debe estar fenómeno», lanzó y aprovechó para cruzar a la ministra de Seguridad. «Lo único que nos consuela a vos, a tu hijo, a Lanata, etcétera, es que no nos callamos; nos pueden romper un hueso pero no la libertad, no nos callemos, la vamos a ganar«, finalizó.