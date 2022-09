Insólito: Abogado denuncia que no lo dejaron entrar en Casa de Gobierno por tener un pantalón «muy corto»

El letrado dio a conocer la situación a través de su cuenta de Twitter. «Este argumento es exactamente igual al «ella le provocó porque tenía la pollera muy corta», escribió indignado.

El abogado Luciano Bernstein publicó un hilo de Twitter para denunciar que fue «descrimado», ya que asegura que no lo dejaron ingresar a Casa de Gobierno porque vestía ropa deportiva.

«Por primera vez en mi vida me discriminaron por mi forma de vestir. Estoy escribiendo este hilo con muchísima bronca y ganas de llorar. Y lo que más me duele es que la discriminación venga del Estado», arrancó la publicación del letrado en la red social del pajarito.

Luego, en el posteo agregó: » No me dejaron consultar en un mostrador, porque tenía «ropa deportiva». Les expliqué que era un lugar público y que la ropa no tiene un fin determinado, sino que es ropa. Además les señalé a todas las personas que entraban con algo «deportivo». En ese momento cambiaron el argumento a «tu pantalón es muy corto».

«Este argumento es exactamente igual al «ella le provocó porque tenía la pollera muy corta». ¿Qué tiene que ver el largo de mi pantalón? Fui a Casa de Gobierno solamente a hacer una pregunta en un mostrador, no a que me juzguen por la ropa. Les expliqué que estamos en 2022″, escribió el joven abogado.

Por primera vez en mi vida me discriminaron por mi forma de vestir. Estoy escribiendo este hilo con muchísima bronca y ganas de llorar. Y lo que más me duele es que la discriminación venga del Estado. Qué impotencia @CorrientesGob No me dejaron consultar en un mostrador (sigue) — Luciano Bernstein (@Lucianodelhogar) September 19, 2022

COMPARTIR