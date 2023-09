Inseguridad en Corrientes: San Roque alarmada por ola robos y estafas

Reiteradas estafas telefónicas y robos en viviendas particulares, comercios y la terminal de ómnibus generaron una gran preocupación en los vecinos de la ciudad de San Roque, hechos que motivaron múltiples quejas a la Provincia para garantizar seguridad. Idéntica situación ocurre en otros municipios.

La tranquila ciudad de San Roque, que el 11 de octubre cumplirá 250 años de fundación, quedó envuelta en reiterados casos de robos en domicilios. Los vecinos denunciaron el robo de motos, herramientas de trabajo, electrodomésticos, computadoras y dinero en efectivo en diferentes zonas y en el transcurso de la primera quincena de septiembre de 2023. Entre las víctimas, también están los propietarios de pequeños comercios.

Una de las razones que alegan los vecinos es la Policía trabaja con escasos recursos y, por ello, exigen al Gobierno de Corrientes que refuerce la seguridad en la localidad. La Provincia es la única que tiene la facultad de administrar la Policía.

En paralelo, florecieron las estafas telefónicas mediante la aplicación whatsApp. Los delincuentes hackearon los contactos telefónicos de decenas de sanroqueños en el mismo periodo y pidieron transferencias de dinero a cuentas bancarias registradas, un modo actual de delito en todo el mundo y que, por estos días, tomó a San Roque como lugar de operaciones para afectar a los vecinos víctimas.

Todos los hechos de inseguridad fueron denunciados públicamente por vecinos y comerciantes en redes sociales, con alertas para no caer en las estafas y con llamados a las autoridades provinciales para que garanticen la seguridad en los barrios.

Acción municipal

Al platearse la preocupación en la ciudad, la Municipalidad de San Roque salió a montar un operativo de alertas mediante el uso de redes sociales y mensajería instantánea para evitar que más vecinos sigan cayendo en estafas y robos.

Por ejemplo, en uno de los mensajes distribuidos por el equipo de Rulo Hadad se recomienda a la gente las siguientes indicaciones para evitar delitos por WhatsApp:

“¡Atención! A varios vecinos de nuestra comunidad le han hackeado su cuenta de WhatsApp y luego solicitan dinero prestado para que le depositen en otras cuentas que no son las suyas. Recomendaciones: No abrir link de personas desconocidas. No acceder a direcciones de correos electrónicos que no conozcan. Actualizar 1 o 2 veces en la semana el código QR de WhatsApp para poder vincular con otro dispositivo, (por ejemplo, con una computadora) para abrir WhatsApp web, pero siempre cierra la sesión en cualquier dispositivo al que ingreses. No compartas tu código de verificación. Notifica a tus contactos de WhatsApp si te hackean la cuenta. Cuidemos nuestra privacidad”.

